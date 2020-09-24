20. Yılına Özel Wikipedia Yeni Tasarımıyla Tanışın

İnternet tarihinin 20 yıllık özgür ansiklopedisi Wikipedia, yeni görünümlü bir masaüstü arayüzü ve on yıl sonra ilk kez tasarım değiştirme kararı aldı. İşte Wikipedia yeni tasarımı ve özgür ansiklopedi üzerinde değişen özellikler.

İlk olarak Ocak 2001'de Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından kurulan Wikipedia, katkıda bulunanların belgelemeye değer olduğuna inandıkları her şey hakkında internet için temel bir kaynak haline geldi. 10 yıldır aynı görünüme sahip olan Wikipedia yeni tasarımı ile şaşırtacak gibi gözüküyor.

İnternetin özgür ansiklopedisi şu anda 300'den fazla dilde 53 milyon makaleye ev sahipliği yapıyor. Uygulama için geliştirilen Wikipedia yeni tasarımı, sitenin masaüstü arayüzünde gezinmeyi daha pratik bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Wikipedia yeni tasarımı nasıl görünecek?

Wikimedia yenilenecek arayüzü sayesinde mevcut kullanıcıları yabancılaştırmadan son on yılda internete gelen kullanıcıları daha fazla çekebileceğini umuyor. Aynı zamanda daha az gereksiz yazı ve daha az kafa karıştırıcır yan menüye sahip olacağını söylüyor.

Sayfada gezinmeyi iyileştirmek için sayfa içerisindeki kategoriler arasında geçiş yapmaya olanak tanıyan yeni bir içindekiler menüsüne sahip olan ansiklopedi, internet modasına ayak uyduruyor. Wikimedia değişiklikleri gösteren giflere göz atarak yeni tasarımına hızlıca bakabilirsiniz.

Wikimedia Vakfı'nın baş müdürü Olga Vasileva "Her şey plana göre giderse, bu iyileştirmeler 2021'in sonunda tüm wikilerde varsayılan olacak ve Wikipedia'nın 20. doğum günü kutlamaları ile yayınlanacak" şeklinde bir açıklama yaptı.