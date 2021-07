WWF'nin Optik İllüzyonunu İnsanların Sadece %1 Görebildi

Eski bir WWF optik illüzyonu sosyal medyada yeniden popüler hale gedi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) için oluşturulan bu optik illüzyona gizli bir panda yerleştirildi. Peki ya siz bu pandayı görmeyi başardınız mı?

Yıllar boyunca akıllara durgunluk veren birçok optik illüzyon gördük ve her zaman bir tane daha olacağını söylemek doğru olur. Ancak buna rağmen gördüğümüz hemen hemen her illüzyon etkileyicidir, aynı zamanda her gün önemli bir mesaj taşıyan illüzyon görmüyoruz.

Rus sanatçı Ilja Klemencov'un Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) için oluşturduğu They Can Disappear başlıklı bu illüzyon, organizasyonun ikonik panda logosunu (muhtemelen en iyi logolardan biri) içeriyor.

WWF optik illüzyon ile farkındalık yaratmak istiyor

They Can Disappear isimli bu zikzak çizgiler arasında ne görüyorsunuz? Rus sanatçının yarattığı optik illüzyon, ortaya çıkan bir figürü fark edip etmemenize veya başınızı döndürmenize neden oluyor. Açıklamaya göre insanların sadece %1'i Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) logosu olan bir panda görebiliyor.

Vahşi doğada yaklaşık 1800 tane kalan dev pandalar şu anda savunmasız bir tür olarak sınıflandırılıyor. Klemencov'un görüntüsü, nesli tükenmekte olan diğer birçok türde olduğu gibi, hayvan popülasyonunun gözlerimizin önünde nasıl azaldığını görselleştiriyor. Pandayı çizgiler arasında görebiliyorsanız, sanki göz açıp kapayıncaya kadar gerçekten kaybolacakmış gibi duruyor.

Bu özel tasarım yeni olmasa da (Sydney Morning Herald'a göre, Sırbistan'daki 2010 Dünya Öğrenci Afiş Bienali'nde birincilik ödülü aldı), son zamanlarda sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. İçerdiği mesaj sayesinde en sevilen optik illüzyonlardan biri oldu.

Klemencov'un resmine yeterince uzun süre bakarsanız üzerinde yeşil veya pembe bir ton görmeye başlayabilirsiniz. Renk değişimini göremiyorsanız, başınızı 90 derece eğmek de yardımcı olabilir. Ayrıca pandayı ayırt etmekte zorlanıyorsanız ekranınızdan biraz daha uzaklaşmayı deneyin.

Optik illüzyon, McCollough etkisinin bir örneğidir. Görsel yanılgı ilk olarak 1965'te Celeste McCollough tarafından keşfedildi.Psikolog McCollough, iki renkli ızgaralara birkaç dakika bakmanın gözü kandırarak farklı renkleri görebileceğini keşfetti Beyninizin sizi bu gibi olaylarla yanıltması aslında insan beyninin nasıl çalıştığına dair bilgi toplamak için oldukça iyi bir fırsattır. Söz konusu insan gözü olduğunda bunu yapmanın en iyi yollarından bir tanesi de optik illüzyonları kullanmaktır.