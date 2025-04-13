X'teki Popüler Haber Sayfaları İçin Erişim Engeli!

Türkiye son yıllarda internet üzerindeki sansür uygulamalarını ciddi şekilde artırdı. Önceleri ağırlıklı olarak web siteleri hedef alınırken artık sosyal medya platformları da bu engelleme dalgasının merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), X (eski adıyla Twitter) üzerinde 700’den fazla hesap için erişim engeli talebinde bulundu. Ancak platform bu karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı.

Şimdi ise yeni bir gelişmeyle yüz binlerce takipçiye sahip popüler haber kaynakları BPT, Boşuna Tıklama ve Zam Haber için erişim engeli getirildi. X yönetimi ise daha öncelerde olduğu gibi bu karara da karşı çıkacak gibi görünüyor. İşte ayrıntılar!

BPT, Boşuna Tıklama ve Zam Haber İçin Erişim Engeli

İletişim Başkanlığı'nın talebi üzerine Ankara 11’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, henüz X yönetimi tarafından uygulanmadı. Yani hesapların Türkiye'deki kullanıcılara gizlenmesi gerekiyordu ancak halen görülebiliyor. Sosyal medya devinin karara bir itirazda bulunup bulunmayacağını ise önümüzdeki saatlerde göreceğiz.

Bugün hesabımız hakkında erişim engeli kararı alındığını üzülerek öğrendik.



X yönetimi bu kararı henüz uygulamasa da mahkeme kararı tarafımıza iletildi.



Yıllardır her görüşe eşit mesafede durmaya özen gösteren bir ekip olarak, bu ilkeye bağlılığımızı bizleri yakından takip eden… pic.twitter.com/47sjdZ6wo9 — BPT (@bpthaber) April 13, 2025

X, Elon Musk’a satılmasının ardından köklü bir dönüşüm yaşadı. Platform sadece ismini değil, vizyonunu da değiştirdi. Özellikle gazeteciler ve bağımsız haber kaynakları için bir merkez haline gelen X, ifade özgürlüğünü önceleyen bir çizgiye kaydı. Bu değişimle birlikte dünya genelinde uygulanan erişim engellerine karşı daha kararlı bir duruş sergilemeye başladı. Türkiye’deki son yasaklama girişimlerine yönelik gösterdiği itirazlar da bu yeni yaklaşımın en net örneklerinden biri oldu.

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