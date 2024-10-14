Solcu Gazete'nin Twitter (X) Hesabına Erişim Engeli Getirildi!

Türkiye'deki interet yasaklarının sayısı her geçen gün artıyor. Görünüşe göre yasaklar artık sadece site ve uygulamaları değil, sosyal medya hesaplarını da kapsıyor. Bunun en net örneği ise bugün eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te yaşandı. Solcu Gazete'ye ait @solcugazete kullanıcı isimli hesaba erişim engeli getirildi. İşte detaylar!

Solcu Gazete'ye Neden Erişim Engeli Getirildi

Bildiğiniz üzere X, haber platformlarının da yoğun ilgi gördüğü bir sosyal medya şirketi. Bu nedenle Tamindir de dahil olmak üzere tüm haber platformları burada yer alıyor. Elbette ki Solcu Gazete de istisna değildi. Platformda 1.5 milyon üzerinde takipçisi olan şirket sık sık viral olan popüler paylaşımlar yaparak her X kullanıcısının karşısına çıkıyordu.

Ancak son olarak @solcugazete isimli hesaba erişim engeli getirildi. @solcugazete şeklinde arama yapıp hesaba girmeye çalışan kullanıcılar, "Hesap erişime engellendi. Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @solcugazete için erişim engellendi." yazısı ile karşılaştı.

Söz konusu erişim engeli neden getirildi konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, sosyal medya şirketlerinin Türkiye ile olan iş birliğinin geldiği nokta da gözler önüne serildi. Merak edilen ise yakın zamanda başka hesapların engellenip engellenmeyeceği.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Solcu Gazete hesabına erişim engeli getirilmesi doğru bir karar mı yoksa basın ve ifade özgürlüğüne karşı atılan yanlış bir adım mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.