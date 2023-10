X, Twitch'e Rakip Oluyor: Canlı Oyun Yayınları Yapılacak!

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter)'teki yeniliklerine son hızda devam ediyor. Musk'ın teknoloji dünyasındaki görüşü bildiğiniz üzere tek yönlü ve kısıtlı değil. Bu yüzden her gün yeni bir sürprizle karşılaşmak mümkün.

Ünlü milyarder bu sefer de oyun dünyasına giriş yapacağını duyurduğu bir paylaşım yaptı. Buna göre artık kullanıcılar X üzerinden canlı oyun yayınlarına katılabilecek. Peki nasıl? İşte haberimizin devamı...

Elon Musk, resmî X hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerine X'in yeni özelliğini kullanacağını duyurdu. Bu gece açacağı canlı video oyun yayınında Tier 100 seviyesindeki bir kabus zindanını tamamlamayacak.

Tested the 𝕏 video game streamer system last night. It works!



Will try to complete a Tier 100 Nightmare dungeon tonight live on this platform.



pic.twitter.com/QxF0OtVqXu