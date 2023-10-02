X, Twitch'e Rakip Oluyor: Canlı Oyun Yayınları Yapılacak!

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter)'teki yeniliklerine son hızda devam ediyor. Musk'ın teknoloji dünyasındaki görüşü bildiğiniz üzere tek yönlü ve kısıtlı değil. Bu yüzden her gün yeni bir sürprizle karşılaşmak mümkün.

Ünlü milyarder bu sefer de oyun dünyasına giriş yapacağını duyurduğu bir paylaşım yaptı. Buna göre artık kullanıcılar X üzerinden canlı oyun yayınlarına katılabilecek. Peki nasıl? İşte haberimizin devamı...

Bu Gece Canlı Yayın Açacak!

Elon Musk, resmî X hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerine X'in yeni özelliğini kullanacağını duyurdu. Bu gece açacağı canlı video oyun yayınında Tier 100 seviyesindeki bir kabus zindanını tamamlamayacak.

Tested the 𝕏 video game streamer system last night. It works!



Will try to complete a Tier 100 Nightmare dungeon tonight live on this platform.



pic.twitter.com/QxF0OtVqXu — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2023

Ünlü iş insanının yaptığı açıklamadan platformdaki canlı oyun yayını özelliğini test ettiğini ve bu gece X üzerinden Diablo 4 oynayarak kullanıcılara yeni özelliği bizzat kendisinin tanıtacağını anlıyoruz.

Elon Musk bu haberi kullanıcılara "X video oyun yayın sistemini dün gece test ettim. İyi çalışıyor! Bu gece bu platformda canlı olarak seviye 100 kabus zindanını tamamlamaya çalışacağım.” ifadeleriyle duyurdu.

Bu yeni özellik ile X'in Twitch, Facebook Gaming gibi fenomen oyun yayın platformlarına rakip olması bekleniyor. Ayrıca YouTube'la da bu kulvarda yarışmayı planlayan Musk, kullanıcılarına yeni bir dönemin başladığını açıkça gösterdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.