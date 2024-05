Google Mesajlar’a WhatsApp Benzeri Yeni Bir Özellik Geliyor!

Google Mesajlar uygulaması, kaliteli görüntü paylaşımı, uçtan uca şifreleme, okundu bilgisi, yazma ifadeleri ve birçok mesajlaşma uygulamasında yer alan özellikleri kullanıcılar için daha kullanışlı bir hale getiriyor.

Şimdi ise Google Mesajlar, beta kullanıcılarına özel daha önce gönderilmiş bir mesajı düzenlemeleri için 15 dakika süre tanıyan mesaj düzenleme özelliği sundu.

Öncelikle mesaj düzenleme özelliğinin aktif olması için mesajı gönderdiğiniz kişinin de Google Mesajlar'ın beta sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Ayrıca, mesajın düzenleme geçmişi görüntülenebilecek ve her mesaj birden çok kez düzenlenebilecek.

Google Mesajlar beta üyesi olup olmadığınızı kontrol etmek için telefonunuzun mesaj ayalarından sürüm kontrolünü yaparak My Pixel 6 Pro beta sürümünü çalıştırdığından emin olmanız gerekiyor.

