Google Mesajlar’a WhatsApp Benzeri Yeni Bir Özellik Geliyor!

Google Mesajlar uygulaması, kaliteli görüntü paylaşımı, uçtan uca şifreleme, okundu bilgisi, yazma ifadeleri ve birçok mesajlaşma uygulamasında yer alan özellikleri kullanıcılar için daha kullanışlı bir hale getiriyor.

Şimdi ise Google Mesajlar, beta kullanıcılarına özel daha önce gönderilmiş bir mesajı düzenlemeleri için 15 dakika süre tanıyan mesaj düzenleme özelliği sundu.

Mesaj Düzenleme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Öncelikle mesaj düzenleme özelliğinin aktif olması için mesajı gönderdiğiniz kişinin de Google Mesajlar'ın beta sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Ayrıca, mesajın düzenleme geçmişi görüntülenebilecek ve her mesaj birden çok kez düzenlenebilecek.

Google Mesajlar beta üyesi olup olmadığınızı kontrol etmek için telefonunuzun mesaj ayalarından sürüm kontrolünü yaparak My Pixel 6 Pro beta sürümünü çalıştırdığından emin olmanız gerekiyor.

and the editing limit is 15 minutes and the original message appears in the details pic.twitter.com/6MkZ3yxZzZ — Jhow_kira 🇧🇷🏳️‍🌈 (@Jhowkira2000) May 10, 2024

Eğer bu özelliğe sahipseniz ve alıcı kişide de beta sürümü varsa mesaj düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Düzenlemek istediğiniz mesaja uzun basarak araç çubuğunu açın.

Kalem simgesine dokunduğunuzda "Mesaj Düzenle” çıkacak.

Mesajı düzenledikten sonra tekrar Gönder’e basın.

Şu anda Google’ın mesaj düzenleme özelliği sadece beta sürümde yer alıyor. Ancak yakında tüm Google Mesajlar kullanıcıları için de aktif olması bekleniyor.