Eurovision 2023 Kazananı Belli Oldu

Türkiye seçim gündemiyle meşgulken Avrupa'nın en büyük yarışma programı Eurovision 2023 tamamlandı. 26 Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada ülkelerin en ünlü ve yetenekli sanatçıları kıyasıya yarıştı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen etkinlik, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından naklen seyredildi. Sonuçlar ise birbirine oldukça yakındı.

Eurovision 2023 Kazananı: İsveç

Geçtiğimiz sene değiştirilen oy sistemi sonrasında 2023'ün kazananı merakla bekleniyordu. Final aşamasının tamamlanmasıyla birlikte 26 ülke kazananı belirlemek için oylarını kullandı.

25 ülkeden toplamda 583 puan alan İsveç, yarışmanın kazananı oldu. Ülkesini temsilen Tattoo şarkısıyla sahneye çıkan Loreen, ödülleri kabul etti.

İsveç'i 526 puanla Finlandiya'dan Käärijä takip etti. Üçüncü sırada ise 362 puan toplayan İsrailli sanatçı Noa Kirel yer aldı.

Eurovision 2024, önümüzdeki sene İsveç'te düzenlenecek. Öte yandan savaşın bitmesi durumunda ev sahipliği ertelenen Ukrayna'nın da Eurovision 2024'e ev sahipliği yapmasını bekleyebiliriz.