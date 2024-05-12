Xiaomi Mix Flip, Katlanabilir Telefon Pazarının Lideri Olacak: Peki Nasıl?

Çin’in teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir ilk kapaklı ve katlanabilir akıllı telefonu "Mix Flip" üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Henüz cihazla ilgili resmi bir açıklama şimdiye kadar yapılmamıştı.

Xiaomi'nin kapaklı ve katlanabilir ekranlı telefonu Mix Flip, Çin'in sertifikasyon sisteminde ilk kez listelendiği göründü. Bir süredir sadece sızıntılarla konuşulan telefon, bu defa resmi sayılabilecek bir gelişmeyle tekrar ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi Mix Flip'in Hızlı Şarj Özelliği

Çin'in sertifikasyon sistemi CCC, Xiaomi Mix Flip olduğu düşünülen yeni bir akıllı telefonu listelemeye başladı. "2405CPX3DC" olarak kodlanan telefonun CCC sisteminde görünmesi, telefonun çıkışının çok yakın olduğunu gösterdi.

Xiaomi Mix Flip'in sızıntılar harici resmi tek özelliği, CCC sertifikasındaki 67W hızlı şarj desteği sunacak olması. Diğer özellikler ise tahminler ve sızıntılar doğrultusunda ortaya çıktı.

Daha hızlı şarj özelliğinin yanında Xiaomi Mix Flip'in ultra ince bir yapıya ve Xiaomi'nin kapaklı kasaya sahip olması ve ana kamerasında OIS (optik görüntü sabitleme) özelliği ile 50 MP sensör bulunması bekleniyor.

Ayrıca, Xiaomi'nin toza ve suya karşı koruma sağlayan IP derecesine sahip ilk katlanabilir cihazı Mix Flip’in 2024'ün 3. çeyreğinde güçlü Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile tanıtılabilmesi muhtemel görünüyor.