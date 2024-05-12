Xiaomi Mix Flip, Katlanabilir Telefon Pazarının Lideri Olacak: Peki Nasıl?
Xiaomi Mix Flip, Çin'in sertifikasyon sisteminde ilk kez göründü. Peki katlanabilir cihazlar arasında en hızlı şarj hızına mı sahip olacak? İşte detaylar!
Çin’in teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir ilk kapaklı ve katlanabilir akıllı telefonu "Mix Flip" üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Henüz cihazla ilgili resmi bir açıklama şimdiye kadar yapılmamıştı.
Xiaomi'nin kapaklı ve katlanabilir ekranlı telefonu Mix Flip, Çin'in sertifikasyon sisteminde ilk kez listelendiği göründü. Bir süredir sadece sızıntılarla konuşulan telefon, bu defa resmi sayılabilecek bir gelişmeyle tekrar ortaya çıkmış oldu.
Xiaomi Mix Flip'in Hızlı Şarj Özelliği
Çin'in sertifikasyon sistemi CCC, Xiaomi Mix Flip olduğu düşünülen yeni bir akıllı telefonu listelemeye başladı. "2405CPX3DC" olarak kodlanan telefonun CCC sisteminde görünmesi, telefonun çıkışının çok yakın olduğunu gösterdi.
Xiaomi Mix Flip'in sızıntılar harici resmi tek özelliği, CCC sertifikasındaki 67W hızlı şarj desteği sunacak olması. Diğer özellikler ise tahminler ve sızıntılar doğrultusunda ortaya çıktı.
Daha hızlı şarj özelliğinin yanında Xiaomi Mix Flip'in ultra ince bir yapıya ve Xiaomi'nin kapaklı kasaya sahip olması ve ana kamerasında OIS (optik görüntü sabitleme) özelliği ile 50 MP sensör bulunması bekleniyor.
Son Zamanların Trendi: En İyi Katlanabilir Telefonlar - 2024
İlk ortaya çıkmaya başladığı günlerden beri teknoloji camiasının yakından izlediği katlanabilir telefonlar, kullanıcılarına ayrı bir şıklık sağladığı gibi aynı zamanda kullanım kolaylığına da imkân veriyor.
Ayrıca, Xiaomi'nin toza ve suya karşı koruma sağlayan IP derecesine sahip ilk katlanabilir cihazı Mix Flip’in 2024'ün 3. çeyreğinde güçlü Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile tanıtılabilmesi muhtemel görünüyor.
YORUMLAR