X’in İçerik Üreticilerine Ödediği Para Miktarı Açıklandı: Kaç Milyon Dolar?

Sosyal medya platformu X kısa zaman önce para kazanma özelliğini kullanıma açtığını duyurmuştu. Bunun ardından birçok kullanıcı kazançlarıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Kullanıcıların para kazanabilmesi için belirli şartlar da koyulmuştu. İçerik üreticisi para kazanmak istiyorsa son 3 ay içerisinde görüntülenme sayısı en az 5 milyon olmalı. Minimum ödeme tutarın ise 10 dolar.

Ne Kadar Ödeme Yapıldı?

Para kazanmak için şartlar yalnızca görüntülenme sayısı ile bitmiyor. Görüntülenme sayısının yanı sıra takipçi sayınız da 500'ün üstünde olmak zorunda. Tüm bu şartları sağladığınız zaman para kazanma özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz.

X botlar konusunda da önlemini aldı. Botlar aracılığı ile görüntülenme sayısının artırılma ihtimaline karşı yalnızca X Premium abonelerinin görüntülemeleri baz alınıyor.

Bugün şirketin içerik üreticilerine yaptığı ödeme miktarı belli oldu. X içerik üreticilerine tam 20 milyon dolar ödeme yaptı.

Siz X üzerinden para kazanmak ister misiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.