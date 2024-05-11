iPhone 16 Pro'ya Dair Çarpıcı Gelişme: %20 Daha Parlak Olacak!

Geçtiğimiz hafta Apple tarafından piyasaya sürülen yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri gündemin ana ilgi odağıydı ancak yıl ilerledikçe artık dikkatler iPhone 16 serisine çevrilmeye başlanıyor ve bugün iPhone 16 Pro'ya dair önemli bir gelişme ortaya çıktı.

Çin sosyal medya sitesi Weibo'dan sızıntılarıyla ünlü Instant Digital'e göre iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro'daki 1.000 nit'e kıyasla 1.200 nit'lik bir SDR (Standart Dinamik Aralık) parlaklığıyla gelecek.

iPhone 16 Pro'nun Ekran Parlaklığı 1.200 nit'e Yükselecek

Maksimum HDR (Yüksek Dinamik Aralık) parlaklığı ise 1.600 nit olarak kalacak. Ortaya çıkan bu yeni detay, mevcut laboratuvar verilerine göre ele alınmış durumda ve büyük olasılıkla iPhone 16 Pro Max'i de kapsayacak.

2021'de piyasaya sürülen iPhone 13 Pro'dan bu yana iPhone'larda standart 1.000 nit parlaklık bulunuyordu. Eğer bu söylenti gerçeğe dönüşürse yeni iPhone 16 Pro serisi telefonlar ciddi bir parlaklık artışına sahip olacak.

Apple takvimindeki bir sonraki büyük tarih 10 Haziran'da başlayacak olan WWDC 2024 olacak. Bu konferansta iOS 18 ve hazırlıkları devam eden bir dizi yapay zekâ güncellemesi hakkında pek çok şey duymayı bekliyoruz.

Peki sizin iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.