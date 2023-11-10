X Duyurdu: Canlı Yayınlara Sohbet Bölümü Eklendi!

Bildiğiniz üzere X'in canlı yayın özelliği gittikçe popülerleşiyor. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın duyurduğu canlı yayınlara yeni bir özellik geliyor. Buna göre platformun web sürümünde canlı yayınlarda sohbet bölümü bulunacak.

Twitch'e Benzetildi!

Hatırlarsananız geçtiğimiz aylarda Elon Musk, X'in canlı yayın özelliğini test etmek için Diablo IV oyununu canlı yayın açarak oynamıştı. Böylece artık platformda canlı yayın yapılabileceği anlaşılmıştı.

🗣️ you asked, we listened: chat is now available on desktop 🖥️ for live broadcasts pic.twitter.com/J4weouceGV — Live (@Live) November 9, 2023

Özellikle oyuncuların işine yarayan canlı yayınlara yeni bir özellik daha geliyor. Bundan böyle yayınlarda sohbet bölümü olacak. X'in resmî hesabından duyurulan bu özellik Twitch ve YouTube'a çok benzetildi.

Oyuncuların ve canlı yayına katılan seyircilerin daha aktf olmasını sağlayan, etkileşim yaratan sohbet/chat bölümü, şu anda web sürümü için kullanıma açılsa da gelecek günlerde daha da gelişmesi bekleniyor.

Elon Musk, X'te neredeyse her şeyin yapılabilmesini hedefliyor. Görüntülü ve sesli arama yapmanın yanı sıra canlı yayına katılmak da bunlardan bir tanesiydi. Musk'ın hedefine doğru adım adım ilerlediği görülüyor.

Peki siz X'e gelen yeni özelliği nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.