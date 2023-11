X Duyurdu: Canlı Yayınlara Sohbet Bölümü Eklendi!

Bildiğiniz üzere X'in canlı yayın özelliği gittikçe popülerleşiyor. Geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın duyurduğu canlı yayınlara yeni bir özellik geliyor. Buna göre platformun web sürümünde canlı yayınlarda sohbet bölümü bulunacak.

Hatırlarsananız geçtiğimiz aylarda Elon Musk, X'in canlı yayın özelliğini test etmek için Diablo IV oyununu canlı yayın açarak oynamıştı. Böylece artık platformda canlı yayın yapılabileceği anlaşılmıştı.

🗣️ you asked, we listened: chat is now available on desktop 🖥️ for live broadcasts pic.twitter.com/J4weouceGV