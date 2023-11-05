X, Uzun Süre Kullanılmayan Hesapların Kullanıcı Adını Satışa Çıkarıyor: 50 Bin Dolarlık Teklif!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Elon Musk, X'te (eski adıyla Twitter) uzun süre kullanılmayan ve paylaşım yapmayan kullanıcı hesaplarının satılacağını açıklamıştı. Ünlü milyarderin açıklamasının hayata geçirildiği görüldü.

50 Bin Dolarlık Teklif!

Elon Musk'ın kullanılmayan hesapları açık artırma yoluyla satacağını söylemesinin ardından eleştirilerin ardı arkası kesilmemişti. X'in gelirlini yükseltmek için böyle bir yola başvurduğu söylenmişti.

Yeni gelen habere göre X'te uzun zamandır kullanılmayan hesaplar daha önce de söylendiği gibi satılmaya başlandı. Satışların “Handle Team” adındaki bir ekip tarafından gerçekleştirildiği ve kullanıcı adları için müşterilere teklif götürüldüğü söylendi.

Hatta ekibin kullanıcı adlarının satışından önce yeni alıcıya 50 bin dolarlık teklif ettiği bile olmuş. Devre dışı bırakılan veya boşa çıkan hesapların kullanıcı adının bu kadar yüksek bir meblağ ile satılıyor olması yeniden eleştiri konusu oldu.

Eğer siz de hesabınızın devre dışı bırakılmasını ve kullanıcı adınızın başka biri tarafından satın alınmasını istemiyorsanız en geç 30 gün içinde X hesabınıza giriş yapmalısınız. Aksi takdirde hesabınız satış havuzuna düşebilir.

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