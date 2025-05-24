X Çöktü! Ana Sayfa Yenilenemiyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından X, son birkaç dakikadır bir erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcıların ana sayfaya ulaşamadığı belirtiliyor. İşte ayrıntılar...

X'te Erişim Sorunu: Ana Sayfa Çöktü

Kullanıcılar, platforma giriş yaptıklarında ana sayfanın yenilenmediğini ve sürekli hata mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor. Yenileme butonuna tıklasalar bile aynı hatanın devam ettiği belirtiliyor. Yaşanan bu erişim problemi, anlık durum izleme sitesi Downdetector'de de doğrulandı.

Şirketten konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Platformun önümüzdeki dakikalarda tekrardan hizmete başlayacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Benzer bir hatayla siz de karşılaştınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.