X'ten Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Erişim Engelini Türkiye İstedi

Sosyal medyada kaos hakim. Ekrem İmamoğlu'nun X heesabına erişim engeli getirildi. Kararın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Elon Musk'ın sahibi olduğu platforma tepki gösterirken, X yetkililerinden açıklama gecikmedi. Şirketin "Global Government Affairs" isimli hesabından yapılan paylaşımla X, Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından iletilen mahkeme kararını uyguladıklarını ancak buna katılmadıklarını açıkladı.

X, Ekrem İmamoğlu Hakkında Açıklama Yaptı

X'in Küresel İlişkiler hesabından yapılan açıklamada, erişim engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirildiği belirtildi. Platform, bu tür engellemelerin Türkiye'deki kullanıcıları dünyadan izole ettiğini vurguladı.

Açıklamada, "Karara uyduk ancak mahkemede itiraz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bu karara uyulmaması durumunda platformun erişim engeliyle karşı karşıya kalacağının altını çizen paylaşım, ne yazık ki hesabın yakın zamanda erişime açılmayacağının da sinyalini vermiş oldu. Merak edenler için X'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi. Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz.

Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi. Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır. Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır.

X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Adil yargilama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz.

Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir.

Merak edenler için X'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı itiraza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. X'in günün sonunda diğer pek çok sosyal medya şirketi gibi "kar amacı güden ticari bir kuruluş" olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle doğru ya da yanlış yetkili makamlardan gelecek her türlü talep karşılık bulacaktır. Ancak bu gerçek de vatandaşların tepkilerini azaltacak gibi durmuyor.