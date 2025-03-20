Eski Günlerine Geri Dönüyor! X Piyasa Değeri Açıklandı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X, Elon Musk'a satıldığından beri ciddi bir değer kaybına uğradı. Bu nedenle özellikle yatırımcılar arasında riskli bir yatırım olarak görülerek batacağı söylenen X, tekrardan yükselişe geçti.

X'in Güncel Değeri Belli Oldu

Financial Times tarafından paylaşılan rapora göre geçtiğimiz yıllarda değer kaybeden ve yatırımcıların endişeyle takip ettiği platformun değeri yeniden 44 milyar dolar seviyesinde.

Geçtiğimiz yıl Fidelity Investments tarafından 10 milyar doların altında değerlendirilen X, gelir modelinde yaptığı köklü değişiklikler sayesinde yeniden yükselişe geçti. Öyle ki Elon Musk, ücretli doğrulanmış sistemini hayata geçirdi ve içerik üreticilerine ödeme yaparak etkileşimleri artırmayı başardı.

X'in geleceği şu anda halen belirsiz. Son rapor firmanın finansal olarak toparlandığını gösteriyor. Musk'ın attığı adımlar, bu gidişatı belirleyecek.

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