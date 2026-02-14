Kendi Kendini Temizleyen Kulaklık Tanıtıldı! Gürültüyü Engelliyor

LG, özel şarj kutusuna sahip yeni kulaklığı Xboom Buds Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon ile ön plana çıkan bu kulaklık, daha gelişmiş bir aktif gürültü engelleme imkânı sunarak en büyük kullanıcı ihtiyaçlarından birine özel çözüm sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj gibi avantajlar sağlıyor.

LG Xboom Buds Plus'ın Özellikleri Neler?

Sürücü: 10 mm grafen kaplama sürücüler

10 mm grafen kaplama sürücüler Ses Kodekleri: SBC ve AAC desteği

SBC ve AAC desteği Bağlantı Özellikleri: Çoklu bağlantı desteği ile aynı anda iki cihaza bağlanma

Çoklu bağlantı desteği ile aynı anda iki cihaza bağlanma Dayanıklılık Sertifikası: IPX4 (su sıçramalarına karşı dayanıklılık)

IPX4 (su sıçramalarına karşı dayanıklılık) Pil Ömrü: 10 saat (Şarj kutusuyla 30 saate kadar)

10 saat (Şarj kutusuyla 30 saate kadar) Gürültü Engelleme: 6 mikrofonlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

6 mikrofonlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Ek Özellikler: UVnano (UV ışığı ile bakteri dezenfeksiyonu yapan şarj kutusu), Auracast desteği

LG Xboom Buds Plus, ses bozulmalarını azaltmaya olanak sağlayan 10 mm grafen kaplama sürücülerle birlikte geliyor. Bu, düşük frekanslı seslerin yani bas seslerin yoğun olduğu frekansların ve tiz seslerin (yüksek frekanslı) dengeli bir şekilde duyulmasına olanak tanıyor. SBC ve AAC kodeklerini destekleyen cihaz, aynı anda iki farklı cihaza bağlanma olanağı da sunuyor.

Bu özellik, bir cihazınızda video izlerken ya da müzik dinlerken bir arama geldiğinde manuel olarak telefonunuza bağlanma sürecinden geçmenizi engelleyerek size zaman kazandırıyor. Kulaklık, IPX4 sertifikasına sahip ki bu da belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Kulaklık, 10 saat pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 30 saate ulaşıyor. Altı mikrofonlu aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde çevreden gelen sesleri azaltmakta etkili bir performans sergiliyor. Auracast desteği olan cihazın şarj kutusu ise kulaklıkları dezenfekte edebilen UV ışığı içeriyor. Kulaklıkları kutusunda tutarken çalışan bu sistem, zaman içinde birikebilecek bakterileri etkisiz hâle getiriyor.

LG Xboom Buds Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Xboom Buds Plus için 179.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 7 bin 849 TL'ye denk geliyor. LG'nin Xboom Buds kulaklığının şu an Türkiye'de 2 bin 564 TL'ye satıldığını göz önünde bulundurarak yeni modelin de yakında çevrim içi mağazalar üzerinden satışa sunulması muhtemel görünüyor. Cihazın fiyatının ise vergilerle birlikte 10 bin TL'nin üzerine çıkması olası.