Samsung'dan Türkiye'de Çok Satan Bütçe Dostu Modele One UI 8.5!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya devam ediyor. İlk etapta Galaxy S25 serisi ve kısa süre sonra diğer amiral gemisi cihazlara sunulan yeni sürüm, şimdi orta segment yolcusu. Peki en popüler orta segment akıllı telefonlardan Samsung Galaxy A36, One UI 8.5 güncellemesi alacak mı?

Samsung, şu ana kadar One UI 8.5 sürümünü yalnızca amiral gemisi modelleri için yayınladı. Şimdi marka, orta segment cihazlara da odaklanmaya başlamış durumda. İddialara göre Güney Koreli üretici, Galaxy A36 modeli için One UI 8.5 Beta sürümünü test etmeye başladı.

Samsung’un kendi sunucularında tespit edilen bu yeni yazılım sürümünün şu anda dahili yani şirket içi test aşamasında olduğu belirtiliyor. Test sürecine yakın zamanda kullanıcıların da dahil edilmesi bekleniyor.

Türkiye'de 20 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılan Samsung Galaxy A36, Mart 2025'te piyasaya sürülmüş ve kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkmıştı. Şu anda ise Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışıyor. Neyse ki yakında One UI 8.5 yükseltmesi alacak gibi görünüyor.

One UI 8.5 Yenilikleri Neler?

Android 16 tabanlı One UI 8.5, birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Yenilenen hızlı panel sayesinde simgelerin boyutunu değiştirebilir, öğeleri dilediğiniz gibi taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz. Bu sayede çok daha detaylı şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

Bununla birlikte Galeri uygulamasındaki fotoğraf düzenleme özelliği de gelişiyor. Artık yaptığınız tüm düzenlemelerin geçmişini görüntüleyebileceksiniz. Daha önce bunun için her düzenlemede ayrı ayrı kaydetmek gerekiyordu ancak yeni sürümle buna gerek kalmayacak.

Ayrıca Apple’ın 2023 yılında iOS 17 ile sunduğu NameDrop özelliğine benzer bir yenilik Samsung cihazlara da geliyor. Bu özellik sayesinde NFC destekli iki mobil cihazı birbirine yaklaştırarak kolayca dosya paylaşımı yapabileceksiniz. Öte yandan batarya ve depolama alanı kullanımı daha detaylı şekilde gösterilecek. Kilit ekranına yapılan küçük dokunuşlar da One UI 8.5 yenilikleri arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy A36 Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Samsung, bu uygun fiyatlı akıllı telefon modeli için 6 yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemeleri ve 6 yıl boyunca güvenlik yamaları sunma sözü verdi. Bu da cihazın Mart 2031’e kadar resmi olarak destekleneceği anlamına geliyor. Böylelikle Android 21 sürümüne kadar yükseltilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda cihazın daha alacağı birçok One UI sürümü bulunuyor.

Editörün Yorumu

Uygun fiyatlı modellerde genellikle uzun süreli yazılım desteği pek görmeyiz. Ancak Samsung, bu açıdan öne çıkarak kullanıcıları kendine çekmeyi amaçlıyor. Galaxy A36 için One UI 8.5 üzerinde çalışılması da bunu net şekilde gösteriyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.