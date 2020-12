Xbox One S Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!

Can Erdil Şentürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft, E3 2016'ya oldukça hızlı bir şekilde başladı. Firma E3 2016 sırasında düzenlediği özel etkinlikte Xbox One ve Windows 10 platformları için önümüzdeki dönemde çıkış yapacak oyunları tanıtarak bu oyunların detaylı oynanış görüntülerini paylaştı. Fakat şüphesiz ki Microsoft etkinliğinin en can alıcı noktası yeni Xbox One versiyonu Xbox One S'in duyurulmasıydı.

Xbox One S ya da uzun adıyla Xbox One Slim temel olarak Microsoft'un şu ana kadar üretmiş olduğu en küçük Xbox oyun konsolu. Buna rağmen Xbox One S performans anlamında herhangi bir şekilde kırpılmamış. Konsolda tasarımsal anlamda ciddi değişiklikler mevcut.

Xbox One S Çıkış Tarihi

Xbox One S 500 GB Çıkış Tarihi: Ağustos 2016

Xbox One S 1 TB Çıkış Tarihi: Ağustos 2016

Xbox One S 2 TB Çıkış Tarihi: Ağustos 2016

Xbox One S Fiyatı

Xbox One S 500 GB Fiyatı 2.349 TL

Xbox One S 1 TB Fiyatı 3.199 TL

Xbox One S 2 TB Fiyatı 4.099 TL

İlk olarak Xbox One S'in Xbox One'a göre yüzde 40 oranında daha küçük olduğu söylenebilir. Ayrıca Xbox One S'i hem dikey hem de yatay olarak konumlandırabiliyorsunuz. Bu da ona PlayStation 4'e benzer bir yapı kazandırıyor. İçinde dahili bir güç kaynağı bulunduran Xbox One S beyaz rengiyle dikkat çekmekte.

Xbox One S'te bulunan USB çıkışlarının bir tanesi ve eşleştirme tuşu ise konsolun ön yüzüne taşınmış. Bu sayede kullanıcılara kolay erişim imkanı sunuluyor. Xbox One S ile birlikte Kinect kullanabilmek için özel bir USB adaptör kullanmamız gerekecek.

Xbox One S ile birlikte oyun severlere yeni bir kontrol cihazı sunulacak. Bluetooth desteğine sahip olan bu kontrol cihazı 2 kat daha uzak mesafeden kullanılabiliyor. Ayrıca analog çubuklarda da yeni bir tasarım söz konusu. Xbox One S'te küçük geliştirmeler de mevcut. Bu geliştirmelerden en çok göze çarpanı oyunlarda ve videolarda HDR desteği. Ayrıca Xbox One S, 4K çözünürlükte Blu-Ray ve online video yayınları oynatabilecek.