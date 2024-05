Nothing Phone (2a) Sayısız Güncellemenin Ardından Sonunda Beklenen Özelliğine Kavuşuyor!

Hem Türkiye'de hem de global çapta büyük sükse yaratarak akıllı telefon pazarına giriş yapan Nothing Phone 2a, her ne kadar donanım olarak güçlü bir telefon olarak gelse de bir takım sıkıntıları bulunuyordu.

Bu sorunların çözülebilmesinin ötesinde aynı zamanda yapay zeka desteğini de kullanıcılarına getirmek isteyen marka, geçtiğimiz ay oldukça fazla güncelleme aldı. Sadece Nisan ayında 3 kere yeni güncelleme sunulan telefona şimdi bir yenisi daha geldi.

Ancak bu yeni güncelleme ile birlikte Nothing Phone 2a kullanan kişiler artık ChatGPT entegrasyonu ile yapay zekaya daha fazla yakınlaşacak. Yeni gelen güncellemeyi Nothing, kendi resmi X hesabı üzerinden paylaştı ve güncelleme detaylarını aktardı.

Nothing OS 2.5.5 is now on Phone (1).



ChatGPT Integration:

The following features are available with the latest ChatGPT version installed from the Play Store:

💬 New gesture option in the Nothing X app for starting a voice conversation with ChatGPT. Works via Nothing Ear and… pic.twitter.com/u6Ybvms8C0