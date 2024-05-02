Nothing Phone (2a) Sayısız Güncellemenin Ardından Sonunda Beklenen Özelliğine Kavuşuyor!

Hem Türkiye'de hem de global çapta büyük sükse yaratarak akıllı telefon pazarına giriş yapan Nothing Phone 2a, her ne kadar donanım olarak güçlü bir telefon olarak gelse de bir takım sıkıntıları bulunuyordu.

Bu sorunların çözülebilmesinin ötesinde aynı zamanda yapay zeka desteğini de kullanıcılarına getirmek isteyen marka, geçtiğimiz ay oldukça fazla güncelleme aldı. Sadece Nisan ayında 3 kere yeni güncelleme sunulan telefona şimdi bir yenisi daha geldi.

Ancak bu yeni güncelleme ile birlikte Nothing Phone 2a kullanan kişiler artık ChatGPT entegrasyonu ile yapay zekaya daha fazla yakınlaşacak. Yeni gelen güncellemeyi Nothing, kendi resmi X hesabı üzerinden paylaştı ve güncelleme detaylarını aktardı.

Nothing OS 2.5.5 is now on Phone (1).



ChatGPT Integration:

The following features are available with the latest ChatGPT version installed from the Play Store:

💬 New gesture option in the Nothing X app for starting a voice conversation with ChatGPT. Works via Nothing Ear and… pic.twitter.com/u6Ybvms8C0 — Nothing (@nothing) April 30, 2024

Nothing Phone 2a Yeni Güncelleme Notları

Güncellemeyle birlikte ChatGPT entegrasyonu haricinde bazı düzeltme ve iyileştirmeler de geleceğini açıklayan marka, telefonlardaki renk tutarlılığı başta olmak üzere cilt tonunı eşleştirerek HDR çekimlerde iyileştirilmiş portre parlaklığına kavuşacak.

Güç tasarruf modunda iyileştirmeler, portre modundaki çekimlerde gürültü sorununu çözümü, Android Auto bağlantısında karşı tarafın arayanı duymaması sorununun çözümü ve akıllı aydınlatma ayarı sunacak yapay zeka destekli algoritma eklenmesi yeni güncellemeyle gelecek bazı yenilikler.

ChatGPT entegrasyonu ile ilgili güncelleme notları ise şu şekilde: