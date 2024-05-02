Snapchat Yeni Gelen Özellikleriyle Beklentileri Arşa Çıkarıyor: Rakiplerini Sollayacak!

Snapchat, bundan yıllar öncesinde piyasaya sürüldüğünde hemen hemen herkesin kullandığı bir uygulamaydı. Günümüzde de hala popülerliğini koruyor olsa da eskisi kadar yüksek bir kullanıcı kitlesine sahip değil. En azından bu durum Türkiye için bu şekilde.

Türkiye'de de hala kullanan kişilerin yapay zeka özellikleriyle de fazlasıyla eğlendiği uygulamaya yeni bir güncelleme geliyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar hep istedikleri bir özelliğe de kavuşmuş olacak.

Mesajları Düzenleme ve Daha Fazla Yapay Zeka Özelliği Geliyor

Snapchat'te özelden metin olarak mesajlaşıldığı zaman bazen hatalı veya yazmak istediğimiz şeyler yazabiliyoruz. Uygulama bu sorunu çözüme ulaştıracak yeni güncellemesinde mesajları düzenleme olanağı tanıyacak.

Mesajı gönderdikten sonra artık 5 dakika içerisinde ya da karşı taraf mesajı açana kadar düzenlemek mümkün olacak. Bu özellik ilk aşamada sadece Snapchat Plus abonelerine gelecek. Daha sonrasında tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor.

Buna ek olarak geçen sene eklenen My AI sohbet botuna da yeni yapay zeka özellikleri gelecek. My AI'ı artık bir anımsatıcı olarak kullanmak mümkün olacak. Son teslim tarihleri veya önemli bir şey hatırlatılması için geri sayım başlatılabilecek.

Bunun harici kişisel Bitmojiler için de özel kıyafetler eklenecek ve selfieleri Polaroid tarzı 90'lar haline dönüştürmeyi sağlayacak yeni lensler eklenecek. Bu yeni özelliklerin birçoğu şu an erişilebilir halde. Abonelere mesaj düzenleme özelliği de yakında gelmiş olacak.