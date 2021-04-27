Xbox Üzerinden PC Oyunları Oynamak Mümkün Hale Gelecek!

Microsoft, bir süredir Chromium tabanlı Edge internet tarayıcısını Xbox modellerine getirmek üzerine çalışıyor. Bu internet tarayıcısının temelde pek çok avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz ancak bunlardan belki de en ilginci, Xbox üzerinden bulut tabanlı oyun hizmetlerini kullanabilecek olmanız.

Xbox Üzerinden PC Oyunları Oynamak için Kritik Adım!

Xbox kullanıcıları için kullanıma sunulacak olan Microsoft Edge ile başta Discord ve Office Online gibi araçları kullanabileceksiniz ve uygulama, dahili olarak klavye ve mouse desteği ile birlikte gelecek. Bunun bir tarayıcı aracılığı ile Xbox üzerinden oyun akışı yapabileceğiniz anlamına geldiğini düşündüğünüzde, işler daha ilginç bir hal alıyor.

Beta test sürecinde yer alan bazı kullanıcılar Parsec ile bilgisayarlarındaki içerikleri konsoldaki internet tarayıcısına aktarmayı başardı. Bu süreçte CS:GO, Dota 2 ve benzeri, normal şartlarda Xbox üzerinde oynanamayan PC oyunları, denendi ve başarılı sonuçlar elde edildi.

Parsec, temel olarak bilgisayarınızdaki içeriği bir internet tarayıcısı aracılığı ile görüntüleyebilmenize ve kontrol edebilmenize olanak sunuyor. Öte taraftan söz konusu şey çevrim içi oyunlar olduğunda biçilmiş kaftan bir çözüm olmayabilir çünkü artan gecikme süresi performansınız üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Neyse ki bu problemler uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Xbox Başkanı Phil Spencer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sırasında Xbox Cloud Gaming (xCloud) hizmeti ile birlikte tüm PC oyunlarının, Xbox modelleri üzerinden oynanabileceğini belirtmişti.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun konsollarından bilgisayar oyunlarını oynamak keyifli bir deneyim sunar mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.