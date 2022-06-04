Xiaomi 10 Modele Daha Desteğini Sonlandırdığını Açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Redmi Note 7 serisi, Redmi 7 ve Mi Pad 4 serisi dâhil olmak üzere 10 cihaz daha ekleyerek Destek Sonu (EOS) listesini güncelledi. Bu cihazlar artık yazılım veya donanım yazılımı güncellemelerini (güvenlik güncellemeleri dâhil) almayacak.

Listedeki tüm telefonlar ilk olarak 2019'da piyasaya sürülürken, tabletler 2018'de piyasaya sürüldü. Tüm cihazlar Android 10 güncellemesini alırken, bu yılın başlarında piyasaya sürülen MIUI 13 OS güncellemesini ise almadılar. Xiaomi'nin ürün destek politikası, şirketin Xiaomi, Redmi ve Poco markalarını kapsayan akıllı telefonlar için sürekli güvenlik güncellemeleri sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Güvenlik güncellemeleri genellikle en son güvenlik düzeltme eklerini, güvenlik açığı düzeltmelerini ve diğer güvenlik iyileştirmelerini içeriyor.

Xiaomi, belirli bir cihaz modelinin ilk piyasaya sürülmesinden sonra genellikle güvenlik güncellemelerini en az iki yıl sürdürüyor. Bazı modeller için güvenlik güncellemelerini üç yıl veya daha uzun süre bile desteklediği görülmüştü. Xiaomi, EOS yani Destek Sonu'na aldığı cihazlar için güvenlik açığı raporlarına da yanıt vermeyeceğini söylüyor.

Ancak Xiaomi, çok ciddi bir güvenlik açığı tespit edilirse cihaz artık desteklenmese bile cihaza gerekli güvenlik düzeltmelerini sağlayabileceğini de söylüyor. Şirket ayrıca müşterilerin akıllı telefonlarının güvenlik güncellemelerini alıp alamayacağını görmek için başvurabilecekleri EOS ürün listesini düzenli olarak yayınlıyor ve güncelliyor.

Şu anda 70'e ulaşan Destek Sonu listesine yeni katılan 10 model şu şekilde:

Xiaomi'nin Desteği Kestiği 10 Yeni Model