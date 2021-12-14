Xiaomi 12 Ultra Tasarımı Ortaya Çıktı (Video)

Xiaomi 12 Ultra tasarımı gün yüzüne çıktı. Böylece yeni Xiaomi telefonunun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Ortaya çıkan video, Xiaomi 12 Ultra modelinin 3 boyutlu render görüntülerini içeriyor. Söz konusu görüntülere ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 12 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Hollanda merkezli LetsGoDigital'de yer alan habere göre çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Xiaomi telefonunun üç boyutlu render görüntülerini içeren bir video ortaya çıktı. Paylaşılan video, yeni modelin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Technizo Concept YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoya göre Xiaomi 12 Ultra modelinin arka yüzeyinde yer alan kamera modülü daire şeklinde olacak. Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefonu, kamera modülünün büyüklüğü ile dikkat çekiyor.

Kamera modülünün ortasında ana kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ana kameranın büyüklüğü diğer sensörlere kıyasla biraz daha büyük olacak. İddiaya göre kamera modülünün alt kısmında telefoto periskop bulunacak. Dairenin üst kısmında ise 2x-3x aralığında bir ToF sensörünün yer alacağı ileri sürüldü.

Digital Chat Station kullanıcı ismine sahip bir kişi, geçtiğimiz haftalarda Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden Xiaomi 12 Ultra ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atmıştı. İddiaya göre Çin merkezli teknoloji devinin yeni telefonunda Leica marka kameralar bulunacak.

Xiaomi 12 Ultra Özellikleri Neler?

Ekran: 6,9 inç, AMOLED, 509 ppi

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5300 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi 12 Ultra modelinin teknik özelliklerine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

Android 11 işletim sistemine sahip olacak telefonda 5300 mAh batarya kapasitesinin bulunacağı ileri sürüldü. Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.

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