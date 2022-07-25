Xiaomi 12S Ultra Dayanıklılık Testi (Video)

Bir YouTuber, Xiaomi 12S Ultra dayanıklılık testi yaptı. Gerçekleştirilen test, yeni Xiaomi modelinin dayanıklılık performansını gözler önüne serdi. YouTube üzerinden paylaşılan videoya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 12S Ultra Dayanıklılık Testi Videosu Yayımlandı

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Xiaomi 12S Ultra isimli akıllı telefon modelinin dayanıklılık konusunda sergilediği performans, yeni telefon satın almak isteyen çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyordu.

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, Xiaomi 12S Ultra dayanıklılığı ile ilgili bir video paylaştı. YouTuber tarafından paylaşılan video, çeşitli testler ile söz konusu telefonun dayanıklılık konusunda nasıl bir performans sergilediğini gözler önüne serdi. Böylece cihaza dair bazı soru işaretleri giderilmiş oldu.

YouTuber ilk önce yeni Xiaomi modelini kutusundan çıkardı ve ardından ekran dayanıklılığını gözlemleyebilmek için tornavida yardımı ile ekranı çizmeye çalıştı. Bu test ekranın yanı sıra kameraya ve telefonun kenarlarına da uygulandı.

Telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu gözlemlemek için uygulanan testler arasında ısı testi de yer aldı. YouTuber, cihazın ekranına bir süre boyunca çakmak aracılığı ile ısı testi uyguladı. Isı uygulanan bölgede iz meydana gelse de telefon çalışmaya devam etti.

YouTuber ayrıca Xiaomi 12S Ultra modeline bükme testi de uyguladı. JerryRigEverything kanalı tarafından YouTube üzerinden yayımlanan video oldukça yoğun ilgi gördü. Söz konusu videonun izlenme sayısı çok kısa sürede 370 bini aştı. Videonun beğeni sayısı ise 19 bine ulaştı.

Xiaomi 12S Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Paneli: LTPO2 AMOLED, 120Hz, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50.3 MP + 48 MP + 48 MP + TOF 3D

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.2

Batarya: 4860 mAh

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Ağırlık: 225 gram

Kalınlık: 9,1 mm

6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 12S Ultra, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve HDR10+ sunuyor. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan telefonun ekranı Corning Gorilla Glass Victus ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor.