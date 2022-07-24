Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün Fiyatları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4 ile ilgili bazı soru işaretleri giderilmiş olsa da bu telefonların özellikleri bakımından biçilecekleri fiyata değip değmeyecekleri konuları gibi hâlâ tam anlamıyla bilmediğimiz şeyleri var.

Önceden yayınlanan ve GSMArena tarafından paylaşılan perakendeci listeleri, bu iki telefonun fiyatlarını geçen yıl önceki modellerinde gördüğümüz fiyatlardan biraz daha yüksek gösteriyor. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün ne kadara mal olacağına dair spekülasyonlar aylardır dönüyor ve Samsung'un maliyetleri düşürememesi hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir fiyat artışı görmüyoruz.

Fiyatlar Önceki Seriye Göre Biraz Daha Pahalı Olacak

Ortaya çıkan doğrulanmamış perakendeci listelerine göre Z Fold 4, 256 GB dâhili depolamaya sahip en ucuz model için kullanıcılara 1.864 euro'ya mal olacak. Bu, Z Fold 3 için gördüğümüz 1.800 euro'luk başlangıç ​​fiyatına göre 64 euro'luk bir artışına tekabül ediyor.

Z Flip 4'e gelince, görünüşe göre 128 GB depolamalı varyant 1.080 euro'dan başlayacak. Bunun için de yine küçük bir artış diyebiliriz. Samsung'un geçen yıl piyasaya sürdüğü 128 GB Z Flip 3, başlangıçta 1.049 euro'ya satışa çıkmıştı.

Tabii bu fiyatların her pazara olduğu gibi dönüştürülmeyeceği bilinen bir gerçek bu yüzden ülkemizde veya başka bir ülkede fiyatların nasıl dönüştürüleceğini bilmek şu noktada güç.

Peki siz Samsung'un yeni katlanabilir telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.