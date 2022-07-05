Xiaomi 12S Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 12S Ultra nihayet resmî olarak tanıtıldı. Xiaomi 12S Ultra, Leica ve en yeni Snapdragon güç merkezinin birleşiminde oldukça gelişmiş bir kamera ile birlikte geliyor. Yardımcı kamera parametreleri, telefonun odaklandığı ultra geniş ve periskop kameraları için bir çift yarım inç sensöre sahip Xiaomi Mi 11 Ultra'ya benziyor ancak ana kamera yeni ve çok net bir şekilde dünyanın en etkileyici akıllı telefon kamerası olduğu iddia ediliyor.

50,3MP 23 mm geniş açılı kamera, Sony'nin amiral gemisi 1 inç IMX989 sensörüne öncülük ediyor. Bu, herhangi bir akıllı telefondaki bu zamana kadar ki en iyi kameralardan biri ve 4'ü 1 arada gruplanmış 12,5 MP modunda 3,2µm'de en büyük bireysel piksellere sahip.

Leica, hem optik tasarım hem de görüntüleme yazılımı açısından görüntüleme uzmanlığını Xiaomi 12S Ultra'ya getiriyor. Ek olarak, lens kenarı mürekkep kaplamasının yanı sıra döngüsel olefin kopolimer malzemesi ve döndürmeli kaplama teknolojisine sahip kızılötesi ışık filtresi de mevcut. Leica, tüm arka kamera modülünü ikonik Summicron etiketiyle süslüyor.

Xiaomi 12S Ultra'nın arkasındaki diğer iki kamera, Mi 11 Ultra'da kullanılan 48MP Sony IMX586 1/2.0 inç sensörünü taşıyor. Ultra geniş, otomatik odaklama ve makro yeteneklere sahip 13 mm f/2.2 olmasının yanı sıra telefoto kamera 120mm f/4.1 periskopa sahip. Her ikisi de 1,6µm pikselli 12MP fotoğraflar çekiyor.

Video tarafında ise Xiaomi 12S Ultra, Dolby Vision HDR kaydını destekleyen ilk Android telefon. 10-bit h.265 videolar, hem 4K hem de FullHD'de Rec.2020 renk alanı ile HLG'de yakalanıyor. 4K'da 80 Mbps'ye kadar 30 fps ve 60 fps, 1080p'de 55 Mbps'de 60 fps ve 35 Mbps'de 30 fps elde edebiliyorsunuz.

Sadece Kamera Değil, Her Özelliğiyle Amiral Gemisi: Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra'nın kamera dışındaki özelliklerine gelirsek 1 Hz'den 120 Hz'e kadar değişken bir şekilde yenilenebilen AdaptiveSync Pro destekli 3.200 x 1.440 piksel çözünürlüklü 6.73 inç E5 Super AMOLED ekrana sahip. 4.860mAh pil, 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Xiaomi'nin pil yönetimi için iki özel Surge çipi bulunuyor. Xiaomi Surge P1 Şarj çipi pili aşırı şarjdan korur ve ömrünü uzatırken, Xiaomi Surge G1 pil kullanımını yöneterek dayanıklılığı uzatıyor.

Xiaomi 12S Ultra gücünü ise 8GB veya 12GB RAM ve 256GB veya 512GB UFS 3.1 depolamayla birlikte Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden alıyor. Xiaomi 12S Ultra ayrıca muadillerine kıyasla yenilikçi bir yeni 3D sıvı soğutma mekanizmasına sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor. Xiaomi 12S Ultra, 225g ağırlığında ve IP68 suya ve toza dayanıklı bir şekilde geliyor.

Xiaomi 12S Ultra Özellikleri