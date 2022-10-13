Xiaomi 12T ve 12T Pro Yakında Türkiye'de Satışa Sunulacak

Xiaomi'nin 12T serisi telefonları 12T ve 12T Pro, resmî Xiaomi Türkiye Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yakında Türkiye'de satışa sunulacak.

Standart model olan Xiaomi 12T modeli ana kamera olarak 108MP sensörüyle dikkat çekerken cihaz, MediaTek Dimensity 8100 Ultra işlemcisinden gücünü alıyor. İşlemcide 4 adet 2.85GHz ARM Cortex-A78 ve 4 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek kullanılıyor. Cihazın grafik birimi ise Mali-G610 MC6.

Uyarlanabilir HDR, 68 milyar renk, görüntülenen içeriğe göre yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan AdaptiveSync ve Adaptif Okuma modu gibi özellikleriyle dikkat çeken ekranın ön yüzünde Corning Gorilla Glass 5 koruması ve arka yüzünde yansıma önleyici cam bulunuyor.

Her iki telefon da pil konusunda 5.000 mAh pil ile gelirken depolama noktasında ise 128 ve 256 GB'lık iki farklı varyant imkânı sunuyor. Xiaomi 12T, 8 GB RAM ile gelirken 12T Pro'da 8 ve 12 GB RAM şeklinde iki seçenek bulunacak.

Xiaomi 12T'nin 108MP arka kamerasına kıyasla Xiaomi 12T Pro 200MP kamera ile geliyor bu, Türkiye'deki ilk 200MP kameralı telefon olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro'nun Xiaomi Türkiye web sitesinde sayfaları açılmış durumda. Telefonların fiyatları henüz açıklanmadı.

Xiaomi 12T Özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz, HDR10+

6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz, HDR10+ İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Ultra

MediaTek Dimensity 8100 Ultra RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 108MP geniş açı + 8MP ultra geniş açı + 2MP makro

108MP geniş açı + 8MP ultra geniş açı + 2MP makro Ön Kamera: 20MP

20MP Pil: 5000 mAh

5000 mAh İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Android 12 tabanlı MIUI 13 Boyut ve Ağırlık: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 202 g

163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 202 g Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G, çift SIM

USB-C, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G, çift SIM Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş ve mavi

Xiaomi 12T Pro Özellikleri