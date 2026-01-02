Xiaomi'den Aşırı Güçlü Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi, 17T isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 17T'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon, önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, Qualcomm'un çok güçlü işlemcisine sahip olacak. Bu sayede yüksek performans elde edilecek.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Xiaomi 17T'nin 2026 yılının nisan ayında Hindistan'da tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Xiaomi 15T serisi, Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T'de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisinde de aynı işlemci mevcut.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T'de bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Mediatek Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Xiaomi 17T'de 12 GB RAM bulunabilir. Yeni telefonun depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda üç adet kamera yer alabilir ancak bu kameraların çözünürlüğüne dair bir bilgi mevcut değil.Xiaomi 15T'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.