Xiaomi 15T serisinin Türkiye fiyatı açıklandı. 15T ve 15T Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşan telefon serisi, uygun fiyata güçlü donanım sunuyor. Bu telefonlar, güçlü donanımın yanı sıra etkileyici tasarım, gelişmiş kamera sistemi ve 12 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi 15T Serisinin Türkiye Fiyatı

Siyah, rose gold ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 36 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 39 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Siyah, mocha gold ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 46 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 49 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Xiaomi 15T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Maksimum Parlaklık: 3.200 nit

İşlemci: Dimensity 8400 Ultra

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB ve 512 GB seçenekleri

Batarya: 5.500 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP

Telefon gücünü Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 14T'de Dimensity 8300 Ultra'nın yer aldığını belirtelim.

Xiaomi 15T Pro Özellikleri