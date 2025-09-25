Xiaomi 17 Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemci, 7000 mAh Batarya ve Dahası

Xiaomi, Çin'de düzenlediği yeni etkinlikte Xiaomi 17'yi tanıttı. Bununla birlikte Xiaomi 17'nin özellikleri belli oldu. Çeşitli renk seçenekleriyle beraber gelen akıllı telefon, dev batarya kapasitesi ve güçlü işlemcisi ile kullanıcılara ihtiyaç duydukları yüksek performansı ve uzun süreli kullanım imkânını veriyor.

Xiaomi 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)

256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera: 50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera

50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Şarj Hızı: 100W hızlı şarj

100W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3

6,3 inç büyüklüğüne sahip Xiaomi 17, LTPO OLED ekranda 1220 x 2656 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu özellikler sayesinde daha canlı renkler deneyim elde edebilirsiniz. Yoğun ışık altında dahi size ekranı daha rahat bir şekilde görme fırsatı sunar. Menüler arasında geçişten tutun da oyunlara kadar birçok farklı aktivitede farkını görebilirsiniz.

Cihaz, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Dün tanıtımı gerçekleştirilen Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere toplamda iki adet LPPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafındaysa 256 GB, 512GB ve 1TB UFS 4.1 seçenekleri mevcut. Yüksek depolama alanı sayesinde yer açmak gibi bir sorununuz olmaz. Favori uygulama ve oyunlarınızı ya da sizin için çok önemli dosyaları silmek zorunda kalmazsınız.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut. Özellikle akıllı telefon fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsanız ortaya harika görüntüler çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Bu kamera, 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapmanıza olanak tanıyor. Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemi ile gelen Xiaomi 17, 7000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Xiaomi 17 Fiyatı

12 GB + 256 GB: 4499 yuan (26 bin 228 TL)

4499 yuan (26 bin 228 TL) 12 GB + 512 GB: 4799 yuan (27 bin 987 TL)

4799 yuan (27 bin 987 TL) 16 GB + 512 GB: 4999 yuan (29 bin 153 TL)

Xiaomi 17, siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Şu anda Çin'de siparişe açıldı ve 27 Eylül itibarıyla da satışa sunulacak.