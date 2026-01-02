A101 Uygun Fiyatlı iPhone 14, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Satıyor

A101 uygun fiyatlı iPhone 14, iPhone 17, iPhone 17 Pro Max ve iPhone1 16 Pro Max satıyor. A101 marketlerde ayrıca Samsung 65 inç 4K QLED akıllı televizyon, Philips tam otomatik espresso makinesi, Altus Türk kahvesi makinesi, Xiaomi Robot Vacuum S20 robot süpürge ve Samsung mikrodalga fırın da satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 14, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max'in Fiyatı

A101'de iPhone 14'ün 256 GB depolama alanı 48 bin 999 TL fiyat etiketyle satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

iPhone 17 Pro Max'in 256 GB dpeolama alanına sahip sürümü 118 bin 499 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 130 bin 799 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 143 bin 499 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 164 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefon gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alıyor.

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 106 bin 499 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 117 bin 799 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 129 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 86 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A19 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM mevcut. iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 107 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

A101 marketlerde satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 43 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 65 inç 4K QLED akıllı televizyon, 14 bin 499 TL fiyaltı Philips tam otomatik espresso makinesi, 5 bin 399 TL fiyata sahip Altus Türk kahvesi makinesi, 10 bin 499 TL fiyatlı Xiaomi Robot Vacuum S20 robot süpürge ve 4 bin 499 TL fiyata sahip Samsung mikrodalga fırın da da yer alıyor.

