Xiaomi'nin Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Yolda! Bataryası Çok Büyük

Xiaomi geçtiğimiz yıl Redmi K90 serisini kullanıcıların beğenisine sundu. Son gelişmeler ise şirketin bir süredir Redmi K100 ailesi üzerinde çalıştığı yönünde. Bu doğrultuda kısa bir süre önce Redmi K100'ün bazı özellikleri sızdırıldı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları Redmi K100'ün 185Hz yenileme hızlarına sahip düz bir ekranla geleceğini iddia etti. Hatırlanacağı üzere selefi Redmi K90'da 120Hz yenileme hızları bulunuyordu. Bu da yeni modelin menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda çok daha akıcı bir ekran deneyimi sunacağı yönünde.

Geçmiş raporlara göre ürünün ekran boyutları 6,59 inç olacak. Bunun dışında 1.5K çözünürlüğü destekleyecek ve AMOLED teknolojisine sahip olacak. Bu kapsamda AMOLED panellerin LCD'ye kıyasla siyah renkleri ve diğer renkleri daha gerçekçi gösterebildiğini belirtelim. Kısacası yeni model ekran performansında selefinin üzerine çıkacak.

Redmi K100 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak. Bu donanım 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve bu da 4 nm tabanlı veya daha eski yongalara göre daha verimli bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor. Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi modellerde de kullanılan işlemci PUBG Mobile'ı 120 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani oyunlarda en ufak bir sorun yaşamayacaksınız. Hatırlatacak olursak bir önceki nesilde Snapdragon 8 Elite kullanılmıştı.

Redmi K100 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Kaynaklar cihazın minimum 8.000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceğini söylüyor. Buna ek olarak 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek. Bir önceki modelde ise aynı şarj hızlarını destekleyen 7.100 mAh'lik bir pil yer almıştı. Bu da yeni telefonun daha uzun pil ömrü sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

Redmi K100 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 185

185 İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve bir telefoto kamera

200 MP ana kamera ve bir telefoto kamera Batarya Kapasitesi: Minimum 8.000 mAh

Minimum 8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100 ne zaman tanıtılacak şimdilik bilinmiyor. Redmi K90'un geçen yılın eylül ayında piyasaya sürüldüğünü düşündüğümüzde muhtemelen bu yılın eylül ayında vitrine çıkabilir. Öte yandan maalesef geçen yılki Redmi K90 serisi ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle Redmi K100'ün de Türkiye'yi pas geçme ihtimali söz konusu.

Redmi K100 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 450 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahipti. Redmi K100'ün ekran, işlemci ve batarya gibi özelliklerde daha iyi olacağını göz önüne aldığımızda yüksek ihtimalle 550 dolar (25.366 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması kuvvetle muhtemel. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 51.740 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Redmi K100 genel teknik özellikleri açısından beni oldukça memnun etti. Şahsen ekranın 185 Hz yenileme hızını desteklemesi kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecektir diye düşünüyorum. Zira cihaz gerçekten iddia edildiği gibi bu hızları desteklerse mobil pazarda en başarılı ekranlardan birine sahip olabilir.