Xiaomi'den Üzen Açıklama: Çip Maliyetleri Fiyatları Etkileyebilir

Xiaomi'den çip maliyetleri fiyatları etkileyebilir açıklaması geldi. Son zamanlarda teknolojinin her kategorisini etkileyen yarı iletken çip sıkıntısı Çinli üreticileri de zorlamayı başarıyor. Xiaomi'nin yatırımcılarına açıklamalarda bulunan Xiaomi Başkanı Wang Xiang, fiyatların müşterilere yansıyacağını söylüyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Başkanı Wang Xiang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, küresel çip kıtlığının şirket maliyetlerini artırdığını ve sonuç olarak ürün fiyatlarının artabileceğini ima etti.

Şirketin dördüncü çeyrek kazanç görüşmesi sırasında çip maliyetlerine değinen Başkan Wang Xiang, kullanıcı dostu kalmak istediklerini aktardı. "Kesinlikle cihazlarımızın maliyetlerini optimize etmeye devam edeceğiz" diyen Xiang, yine de müşterilerinin etkilenebileceğini aktardı:

"Dürüst olmak gerekirse tüketicilere en iyi fiyatı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak bazen yaşanan farklı durumlar yüzünden maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtmamız gerekebiliyor."

Xiaomi'den çip maliyetleri fiyatları etkileyebilir açıklaması

Bilgisayar çiplerindeki kıtlık, geçen yılın sonlarından bu yana elektronik endüstrisini sarsıyor. COVID-19 pandemisi yüzünden yaşanan bu kıtlığın arkasında aynı zamanda Çin teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlar ve zayıf talep beklentisi de yatıyor. Tüm bu zorluklar, yarı iletken tedarik zincirini alt üst etmek için yeterli oldu.

Geçtiğimiz yıl ilk olarak otomotiv endüstrisinde yoğunlaşan yarı iletken tedarik sorunları, şu anda akıllı telefonlar da dahil olmak üzere pek çok teknolojik üründeki yongayı etkileyecek şekilde genişledi.

Reuters'ın bu ayın başlarında bildirdiğine göre, Xiaomi'nin kilit tedarikçilerinden biri olan Qualcomm, büyük akıllı telefon markalarının siparişlerini karşılamakta zorlanıyor.

Yaşanan bu çip tedariği karşılığında ise Intel'in çip fabrikası kuracağını duyduk. Çip krizinin ortasında kalan ve teknoloji devlerine çip bulmakta sorun yaşayan Intel, 2 adet çip fabrikası kuracağını aktardı.

Xiaomi'nin geçtiğimiz çeyrekteki kazancını açıklayan Wang Xiang, "Baskıyı hissediyoruz, ancak yine de iyi görünüyoruz" diye ekledi.

Ek olarak Xiaomi 2020'nin dördüncü çeyreğinde yıllık % 24.8'lik bir gelir artışı yaşadığını bildirdi ve 70.5 milyar yuan'a (10.8 milyar dolar) ulaştı. Şirket tarafından doğrulanmış net kar ise % 36.7 artışla 3.2 milyar yuan seviyesinde.

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