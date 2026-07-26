Xiaomi 10 Modelin Yazılım Desteğini Kesti: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan ürünlerinin yazılım desteğini sonlandırıyor. Hatta şirket bu modelleri kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla resmi web sitesindeki EOL isimli bölüme ekliyor. Son olarak Çinli marka 10 ürünü için daha yazılım desteğini sonlandırdı. Peki bu cihazlara tam olarak ne olacak? İşte merak edilen detaylar!

Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Modelleri Hangileri?

Xiaomi aralarında 12 Pro, Pad 6 Pro ve POCO X5 Pro 5G'nin de bulunduğu 10 modeli için güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu ürünler yukarıda da belirttiğimiz gibi şirketin EOL listesine eklendi. Söz konusu cihazlar artık herhangi bir yeni Android sürümü veya güvenlik yaması almayacak. Tabii bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

İşte güncelleme desteğini kaybeden modeller;

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

POCO X5

POCO X5 Pro 5G

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Güncelleme Desteğinin Kesilmesi Ne Anlama Geliyor?

Listede bahsi geçen akıllı telefon veya tabletler bundan böyle Xiaomi'den herhangi bir güncelleme almayacak. Eğer bu ürünlerden birine sahipseniz artık yeni bir Android sürümü veya güvenlik yaması almayacağınızı bilmelisiniz. Durum böyle olunca yeni bir cihaz satın almak daha mantıklı hale geliyor diyebiliriz.

Şirket yazılım desteğini sonlandırsa da emekli edilen modellere kapıları tamamen kapatmıyor. Örneğin ciddi güvenlik açıkları, batarya sorunları, ağ bağlantı problemleri veya sürekli yaşanan uygulama çökmeleri gibi kullanıcı deneyimini doğrudan baltalayan durumlar tespit edilirse bu gibi cihazlar için istisnai olarak bir düzeltme yaması yayınlanabiliyor. Ancak bu müdahaleler hiçbir zaman eskisi gibi düzenli bir güncelleme takvimi doğrultusunda olmuyor.

Güncelleme Desteğini Kaybeden Tüm Xiaomi Modelleri Hangileri?

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC9

Mi CC9e

Mi CC9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi MIX

Mi MIX 2

Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MIX 4

Mi MIX Fold

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi Pad 5

Mi Pad 5 Pro

Mi Pad 6

Mi Pad 6 Pro

Mi Play

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite 5G NE

Mi 11X Pro

Mi 11i

Mi 11 LE

Mi 12

Mi 12X

Mi 12 Pro

Mi 12 Pro Dimensity

Mi 12S Ultra

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4A

Redmi 4X

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 5 Plus

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi 6 Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10A

Redmi 10C

Redmi 10 Power

Redmi 11 Prime

Redmi Go

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Y3

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi Note 1

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9T

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10T

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11T

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40S

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50E

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming

Redmi K60

Redmi K60E

Redmi Pad

POCO F1

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO F4

POCO F4 GT

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO C31

POCO C40

POCO C50

POCO C51

Editörün Yorumu

Güncelleme desteğini kaybeden modeller arasında beni en çok üzen cihaz kesinlikle Xiaomi Pad 6 Pro oldu. Geçmişte bu tableti kullanma fırsatı bulmuştum ve gerçekten üst düzey bir performans sergiliyordu. Açıkçası sahip olduğu güçlü teknik özelliklerle en yeni sürümleri birkaç yıl daha rahatlıkla çalıştırabileceğini düşünüyorum. Ancak tabii ki bir noktada şirketin belirlediği güncelleme politikasına da saygı duymak gerekiyor. Cihaz her ne kadar donanımsal olarak güçlü olursa olsun vaat edilen destek süresi dolduğunda maalesef yapacak pek bir şey kalmıyor.