Xiaomi 10 Modelin Yazılım Desteğini Kesti: Artık Güncelleme Almayacaklar!
Xiaomi kısa süre önce 10 modelinin güncelleme desteğini sonlandırdı. Şirket bu modelleri resmi web sitesindeki EOL isimli listeye de ekledi. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi aralarında 12 Pro, Pad 6 Pro ve POCO X5 Pro 5G'nin de bulunduğu 10 modeli için güncelleme desteğini sonlandırdı.
- Bu cihazlar artık herhangi bir yeni Android sürümü veya güvenlik yaması almayacak.
- Söz konusu modeller Çinli markanın resmi web sitesindeki EOL isimli listeye de eklendi. Kullanıcılar cihazlarının güncelleme desteğinin bitip bitmediğini bu sayfadan öğrenebiliyorlar.
Xiaomi donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan ürünlerinin yazılım desteğini sonlandırıyor. Hatta şirket bu modelleri kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla resmi web sitesindeki EOL isimli bölüme ekliyor. Son olarak Çinli marka 10 ürünü için daha yazılım desteğini sonlandırdı. Peki bu cihazlara tam olarak ne olacak? İşte merak edilen detaylar!
Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Modelleri Hangileri?
Xiaomi aralarında 12 Pro, Pad 6 Pro ve POCO X5 Pro 5G'nin de bulunduğu 10 modeli için güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu ürünler yukarıda da belirttiğimiz gibi şirketin EOL listesine eklendi. Söz konusu cihazlar artık herhangi bir yeni Android sürümü veya güvenlik yaması almayacak. Tabii bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor.
İşte güncelleme desteğini kaybeden modeller;
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- POCO X5
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
Güncelleme Desteğinin Kesilmesi Ne Anlama Geliyor?
Listede bahsi geçen akıllı telefon veya tabletler bundan böyle Xiaomi'den herhangi bir güncelleme almayacak. Eğer bu ürünlerden birine sahipseniz artık yeni bir Android sürümü veya güvenlik yaması almayacağınızı bilmelisiniz. Durum böyle olunca yeni bir cihaz satın almak daha mantıklı hale geliyor diyebiliriz.
Şirket yazılım desteğini sonlandırsa da emekli edilen modellere kapıları tamamen kapatmıyor. Örneğin ciddi güvenlik açıkları, batarya sorunları, ağ bağlantı problemleri veya sürekli yaşanan uygulama çökmeleri gibi kullanıcı deneyimini doğrudan baltalayan durumlar tespit edilirse bu gibi cihazlar için istisnai olarak bir düzeltme yaması yayınlanabiliyor. Ancak bu müdahaleler hiçbir zaman eskisi gibi düzenli bir güncelleme takvimi doğrultusunda olmuyor.
Güncelleme Desteğini Kaybeden Tüm Xiaomi Modelleri Hangileri?
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- Mi 5C
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 UD
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explore Edition
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC9
- Mi CC9e
- Mi CC9 Pro
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- Mi MIX
- Mi MIX 2
- Mi MIX 2S
- Mi MIX 3
- Mi MIX 4
- Mi MIX Fold
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi MAX 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- Mi Pad 5
- Mi Pad 5 Pro
- Mi Pad 6
- Mi Pad 6 Pro
- Mi Play
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10S
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 11X Pro
- Mi 11i
- Mi 11 LE
- Mi 12
- Mi 12X
- Mi 12 Pro
- Mi 12 Pro Dimensity
- Mi 12S Ultra
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4A
- Redmi 4X
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi 5 Plus
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi 6 Pro
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi 9T
- Redmi 10
- Redmi 10 5G
- Redmi 10A
- Redmi 10C
- Redmi 10 Power
- Redmi 11 Prime
- Redmi Go
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Y3
- Redmi A1
- Redmi A1+
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi Note 1
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11T
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40S
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50E
- Redmi K50i
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K60
- Redmi K60E
- Redmi Pad
- POCO F1
- POCO F2 Pro
- POCO F3
- POCO F3 GT
- POCO F4
- POCO F4 GT
- POCO X2
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- POCO X3 Pro
- POCO X3 GT
- POCO X4 GT
- POCO X4 Pro 5G
- POCO X5 5G
- POCO X5 Pro 5G
- POCO M2 Pro
- POCO M3
- POCO M3 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- POCO M4 Pro 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO C31
- POCO C40
- POCO C50
- POCO C51
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Editörün Yorumu
Güncelleme desteğini kaybeden modeller arasında beni en çok üzen cihaz kesinlikle Xiaomi Pad 6 Pro oldu. Geçmişte bu tableti kullanma fırsatı bulmuştum ve gerçekten üst düzey bir performans sergiliyordu. Açıkçası sahip olduğu güçlü teknik özelliklerle en yeni sürümleri birkaç yıl daha rahatlıkla çalıştırabileceğini düşünüyorum. Ancak tabii ki bir noktada şirketin belirlediği güncelleme politikasına da saygı duymak gerekiyor. Cihaz her ne kadar donanımsal olarak güçlü olursa olsun vaat edilen destek süresi dolduğunda maalesef yapacak pek bir şey kalmıyor.