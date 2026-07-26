Devasa Ekranlı Android Tablet Tanıtıldı! Bilgisayar Modu Bile Var

Teclast kısa bir süre önce giriş segment özelliklerine sahip T70 Pro modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Tablet 14 inç ekran boyutu, MediaTek Helio G100 işlemci, 8 GB RAM ve 10.000 mAh batarya gibi teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Teclast T70 Pro özellikleri!

Teclast T70 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Paneli: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 2240 x 1400 piksel

Yenileme Hızı: 60 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G100

RAM (Bellek): 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB

Artırılabilir Hafıza: MicroSD kart desteği (1 TB kapasiteye kadar)

Batarya Kapasitesi: 10000 mAh

Şarj Hızı: 18 watt

Arka Kamera: 13 megapiksel

Ön Kamera: 8 megapiksel

Ses Sistemi: Dörtlü hoparlör kurulumu

Yazılım Özellikleri: Çoklu pencere destekli bilgisayar (PC) modu

Teclast T70 Pro'da dilediğiniz anda Android ve PC modu arasında geçiş yapabileceksiniz. Cihazın ekranının 14 inç olmasının nedenlerinden birisi de bu.

Teclast T70 Pro Ekran Özellikleri Neler?

Teclast T70 Pro, 14 inç boyutlarında, 60Hz tazeleme hızı ve 2240 x 1400 piksel çözünürlük sunan IPS LCD bir panelle geliyor. Modelin giriş segmentte yer aldığını göz önüne aldığımızda bu değerlerin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle üründen üst düzey bir ekran performansı beklemek çok da mantıklı değl.

Teclast T70 Pro İşlemci Özellikleri Neler?

Modelde MediaTek Helio G100 işlemcisi mevcut. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti halihazırda Redmi Note 14 Pro gibi modellerde de kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızdaysa sonuçların şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zira donanımla gerçekleştirilen testlerde Genshin Impact'in 35-45 FPS arasında çalıştığını görebiliyoruz. Yani mobil oyunları çok fazla bir sorun olmadan oynama imkanınız olacak.

Teclast T70 Pro Batarya Özellikleri Neler?

Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de bataryası. Zira açıklanan bilgilere göre üründe 18W hızlarında şarj olabilen 10.000 mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu modelin satın aldığınızda gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak diyebiliriz.

Teclast T70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Teclast ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket bu kapsamda Türkiye'de P30T ve T65 gibi modellerini satıyor. Bu nedenle T70 Pro'nun da önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Teclast T70 Pro'nun fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Teclast T70 Pro'nun beni en çok etkileyen özelliği 14 inçlik ekranı oldu. Hatta şu anda kullandığım MacBook Air M4'te 13.6 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Yani tablet bilgisayarımdan bile daha büyük bir ekrana sahip. Bu da doğal olarak oyun oynama ve dizi/film izleme gibi aktiviteleri çok daha keyifli hale getiriyor. Bunun dışında bataryası da fazlasıyla büyük.