Xiaomi Mi 11T Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi, oldukça yakın bir zamanda bütçe odaklı yeni akıllı telefonu Mi 11T ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni raporlarla birlikte Xiaomi Mi 11T özellikleri belli olmuş olabilir. Peki yeni model kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi Mi 11T Özellikleri Nasıl Olacak?

Söz konusu sızıntılar kapsamında ortaya çıkan detaylara göz attığımızda Mi 11T'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 20:9 ekran ile kutudan çıkacağını görüyoruz. Aslında Mi 10T'nin 144 Hz yenileme hızına sahip olduğunu düşünürsek, Mi 11T biraz daha düşük olacak şekilde yeniden yapılandırılmış olacak. Yine de LCD panelin yerini OLED panel alacak gibi gözüküyor.

Kamera ile devam ettiğimizde 64 MP çözünürlüğündeki ana sensöre, 8 MP çözünürlüğünde geniş açı sensörünün ve 3X zoom ile gelen telefoto sensörünün eşlik edeceğini görüyoruz. Yani Mi 11T'de üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise yalnızca bir kameranın yer alması bekleniyor.

Elimizdeki son detay ise MediaTek işlemci ile ilgili: Aslında bu bir anlamda şaşırtıcı bir karar gibi gözüküyor olabilir. Mi 10T'de Snapdragon 865 işlemcinin yer aldığını düşünürsek, Mi 11T'de Dimensity 1200 ile devam edileceğini düşünebiliriz. Yine de bu MediaTek'ten başka bir bilginin bulunmadığını ve son kısmın bizim tahminimiz olduğunu vurgulayalım.

Peki siz Mi 11T modelinden neler bekliyorsunuz? Sizce yeni modelde hangi teknik özelliklere yer verilmeli ve fiyatı nerede konumlandırılmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.