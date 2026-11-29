vivo 7200 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 144Hz AMOLED Ekranı Var
vivo X500e'nin özellikleri açıklandı. Peki, yüksek yenileme hızına sahip Android telefon neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2.750 x 1.260 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık sunuyor.
- Telefonda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi, 8 GB RAM, 512 GB'a kadar depolama seçenekleri, 7.200 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.
- Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel ön kamera yer alıyor.
vivo X500e Rusya'da tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. 7,69 mm kalınlığındaki telefon, yüksek kapasiteli batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.
vivo X500e'nin Özellikleri Neler?
|Özellik
|vivo X500e
|Ekran
|6,59 inç AMOLED
|Çözünürlük
|2.750 x 1.260 piksel
|Yenileme hızı
|144Hz
|Parlaklık
|5.000 nit
|İşlemci
|Snapdragon 7 Gen 4
|Üretim süreci
|4 nm
|RAM
|8 GB LPDDR4X
|Depolama
|256 GB / 512 GB UFS 3.1
|Ana kamera
|50 MP
|Periskop Telefoto Kamera
|50 MP
|Ultra Geniş Açılı Kamera
|8 MP
|Ön kamera
|50 MP, otomatik odaklama
|Optik yakınlaştırma
|3x
|Batarya
|7.200 mAh
|Şarj
|90W FlashCharge
|İşletim sistemi
|Android 17 tabanlı OriginOS 7
|Dayanıklılık
|IP68 ve IP69
|Bağlantı
|NFC, eSIM, Bluetooth 5.4
|Parmak izi okuyucu
|Ultrasonik, ekran altı
|Boyutlar
|157,52 x 74,33 x 7,69 mm
|Ağırlık
|203 gram
vivo X500e'nin Ekranı Nasıl?
vivo, telefonda 6,59 inç AMOLED panel kullanıyor. 144Hz yenileme hızı, destekleyen oyunlarda ve hızlı ekran geçişlerinde daha akıcı görüntüler sunuyor. AMOLED teknolojisi de siyah renklerin daha derin görünmesini ve yüksek kontrast elde edilmesini sağlıyor.Telefon 5.000 nit seviyesine ulaşıyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor.
vivo X500e'de Hangi İşlemci Var?
X500e'de Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 2.8 GHz hızındaç alışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.
vivo X500e'nin Kamera Özellikleri Neler?
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Periskop telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.
vivo X500e'nin Bataryası Kaç mAh?
vivo'nun yeni telefonu 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli vivo X300e'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.
vivo X500e Türkiye'de Satılacak mı?
vivo X500e'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.
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Editörün Yorumu
vivo X500e'nin batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yüksek şarj hızı da önemli bir avantaj. Bunların yanı sıra telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunduğunu belirteyim. AMOLED ekranda ise film izlemek oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.