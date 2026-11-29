Huawei, Çin'de Qingyun C7 isimli yeni bir tablet tanıttı. HarmonyOS 7 işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz, yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikaktleri üzerinde topluyor.

Huawei Qingyun C7'nin Özellikleri Neler?

Özellik Huawei Qingyun C7 Ekran 12 inç IPS Çözünürlük 2800 x 1840 piksel Yenileme hızı 144Hz Tepe parlaklık 900 nit Kontrast oranı 1500:1 Renk doğruluğu Delta E 1'in altında Renk gamı P3 Ekran gövde oranı %88 İşlemci Açıklanmadı RAM 8 GB Depolama 256 GB İşletim sistemi HarmonyOS 7 Arka kamera 50 MP, f/1.8 Ön kamera 8 MP, f/2.2 Video kaydı 1080p 30fps Batarya 10.100 mAh Şarj 66W Bağlantı Wi-Fi 7+, Bluetooth 6.0, NearLink Soğutma 3D soğutma sistemi Gövde Metal Kalınlık 5,9 mm Ağırlık 555 gram Renk Space Gray Kalem desteği M-Pencil Pro Klavye desteği Smart Magnetic Keyboard

Huawei Qingyun C7'nin Ekranı Nasıl?

Huawei, tablette 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe sahip 12 inç IPS panel kullanıyor. 144Hz yenileme hızı sayesinde ekran görüntüsü saniyede 144 kez yenileniyor. Bu özellik, özellikle belgelerde gezinirken ve sayfaları kaydırırken daha akıcı bir deneyim sunuyor. Hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Qingyun C7'nin ekranı 900 nit maksimum parlaklığa ve 1500:1 kontrast oranına sahip. Delta E değerinin 1'in altında olması renklerin gerçeğe yakın gösterilmesine yardımcı oluyor. P3 renk gamı desteği de daha geniş bir renk aralığının görüntülenmesini sağlıyor.

Huawei Qingyun C7'nin Kamera Özellikleri Neler?

Qingyun C7'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Cihaz 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Huawei Qingyun C7'nin Bataryası Kaç mAh?

HarmonyOS 7 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 10.100 mAh batarya kapasitesine sahip. 555 gram ağırlığında ve 5,9 mm kalınlığında olan Cihazın tek şarjla 16 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. Tablet ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Huawei Qingyun C7 Hangi Bağlantı Özelliklerini Destekliyor?

Tablet, Wi-Fi 7+, Bluetooth 6.0 ve NearLink bağlantı teknolojilerini destekliyor. Kablosuz internet bağlantısı için 2,4 GHz ve 5 GHz bantları kullanılabiliyor. Bu arada tablette M-Pencil Pro kalem ve Akıllı Manyetik Klavye desteği de bulunuyor. Bu sayede tablette belge hazırlamak gibi aktiviteler rahatça yapılabilecek.

Huawei Qingyun C7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Huawei MatePad Pro Max ve MatePad Pro 12,2 inç dahil olmak üzere Huawei'in pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Qingyun C7'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Huawei Qingyun C7'nin kalem ve klavye desteğine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede tablet üzerinden belge hazırlamak gibi aktiviteler rahatça yapılabilecektir. Ayrıca tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.