Xiaomi yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi Turbo 6 Max'in özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek kapasiteli batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Redmi Turbo 6 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Redmi Turbo 6 Max Ekran 7 inç LTPS OLED Çözünürlük 2K İşlemci Dimensity 9500 veya 9600M Ana kamera 50 MP, OIS Ultra Geniş Açılı Kamera Bulunacak. Batarya 11.000 mAh Şarj 100W Dayanıklılık IP69

Redmi Turbo 6 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 7 inç büyüklüğünde LTPS OLED düz ekranla gelecek. Panelin çözünürlüğü 2K olacak ve ekranın çevresinde oldukça ince çerçeveler bulunacak. OLED ekranlarda her piksel kendi ışığını ürettiği için siyah renkler daha derin gösteriliyor. LTPS ise ekran piksellerini kontrol eden devrelerde kullanılan bir teknoloji. Bu teknoloji, yüksek çözünürlüklü ekranların enerji tüketimini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

Redmi Turbo 6 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre telefon 11.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Redmi Turbo 6 Max bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Redmi Turbo 5 Max'te 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi Turbo 6 Max'te Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonun Dimensity 9500 veya Dimensity 9600M işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Dimensity 9500 işlemcisinde 4,21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3,5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2,7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Dimensity 9600M işlemcisinde 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. İki işlemci de 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi Turbo 5 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi Turbo 6 Max'in batarya kapasitesinden şarj hızına, işlemciden ekrana kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra telefon güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz çalıştırabilecektir.