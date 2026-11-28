Realme 17 Ultra'nın özel soğutma fanıyla geleceği iddia edildi. RGB aydınlatmaya sahip olacağı söylenen fan, özellikle oyun odaklı telefonlarda karşımıza çıkan bir özellik. Snapdragon 8 Gen 5 işlemcinin kullanılacağı belirtilen telefon, fanın yanı sıra kamera ve bataryasıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Realme 17 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Sızdırılan bilgiler İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 Ekran 6,78 inç OLED Çözünürlük 1.5K Ekran yenileme hızı 185 Hz Soğutma sistemi RGB aydınlatmalı fan Ana kamera 200 MP Samsung HP5 Periskop telefoto kamera 50 MP JN5 Optik yakınlaştırma 3,5x Ön kamera 50 MP Batarya 9.000 mAh Kablolu şarj 100W

Realme 17 Ultra'nın İşlemcisi ve Soğutma Sistemi Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme 17 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 5 işlemcinin kullanılacağı iddia ediliyor. Telefonun arka bölümünde RGB aydınlatmalı fiziksel bir soğutma fanı yer alacak. Dahili fanın özellikle uzun süre oyun oynarken işlemcinin aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olması bekleniyor. Bu arada 2026'nın başında tanıtılan Realme 16 Pro'nun da Dimensity 7300 Max işlemcisiyle geldiğini not düşelim.

Realme 17 Ultra'nın Ekranı Kaç Hz Olacak?

Telefonun 6,78 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla geleceği söyleniyor. 1.5K çözünürlüğe sahip panelin yenileme hızı 185Hz olacak. Bu hız, destekleyen oyunlarda daha akıcı görüntüler sağlayabilir. Tabii, 185Hz yenileme hızından yararlanabilmek için oyunların da bu kare hızını desteklemesi gerekiyor.

Realme 17 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana kamerada 1/1,56 inç boyutunda Samsung HP5 sensör kullanılacağı ve kameranın 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Telefoto kamerada 50 megapiksel JN5 sensörün bulunması bekleniyor. Periskop tasarımlı kamera 3,5 kat optik yakınlaştırma yapabilecek. Ön kameranın çözünürlüğü de 50 megapiksel olacak.

Realme 17 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Realme 17 Ultra'nın 9.000 mAh kapasiteli bataryayla geleceği söyleniyor. Telefonun 100W hızlı şarj desteğine sahip olması da bekleniyor. Bu, telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde edilebileceğini gösteriyor. Tabii, telefonun şarjının ne kadar dayanacağını sadece kapasitesine bakarak belirleyemeyiz. Bunun için gerçek kullanım senaryolarına odaklanan testleri beklemek gerekecektir.

Realme 17 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 17 Ultra'nın fiyatı henüz belli değil ama telefonun 60.000 ila 75.000 rupi yani yaklaşık 32 bin 739 TL ile 40 bin 924 TL aralığında fiyata sahip olması bekleniyor. Eğer bu fiyatla Türkiye'de satılırsa da 66 bin TL'lik başlangıç fiyat etiketi beklenebilir.

Realme 17 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 17 Ultra'nın Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz resmî olarak açıklanmadı fakat markanın son dönemde izlediği stratejiden dolayı doğrudan Türkiye'ye gelme olasılığı düşük görünüyor. Yine de henüz net bir açıklama olmadığından dolayı bunu kesin olarak kabul etmemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Realme 17 Ultra'nın sızdırılan özellikleri, uzun süre oyun oynayan ve telefonunu sık sık şarj etmek istemeyen kullanıcıların ilgisini çekecektir. 9.000 mAh batarya ile fiziksel soğutma fanının aynı telefonda bulunması, oyun sırasında ısınma ve çabuk şarj bitme gibi sorunların önüne büyük ölçüde geçecektir.