Küçük tabletler arasında OLED ekrana sahip yeni bir model ekleniyor. Xiaomi'nin geliştirdiği tablet, Pad serisindeki büyük ekranlı modellerden farklı olarak daha küçük bir ekrana sahip olacak. Boyutu dolayısıyla cihazın iPad mini rakibi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi'nin Yeni Tabletinde Hangi Özellikler Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın ekranı 9 inçten küçük olacak. Tasarım açısından Xiaomi Pad Mini'ye benzemesi beklenen model, marka açısından bir ilki de temsil edecek. Öyle ki şirket, bugüne kadar tabletlerinde OLED ekranı sadece Pad 7 Ultra modelinde kullandı. Yeni cihazla birlikte şirket, bu ekran teknolojisini daha küçük tabletlerine de getirecek.

İşlemci, RAM, depolama kapasitesi ve batarya gibi donanım özellikleri hakkında henüz bilgi yok. Bu nedenle tabletin performansı hakkında şimdilik bir değerlendirme yapmak mümkün değil ancak ekran tarafında ortaya çıkan detaylar, diğer özelliklerin de kullanıcıların beklentisini önemli ölçüde karşılayabileceğini gösteriyor. Bu arada Xiaomi'nin yeni tabletinin SIM kart desteğine sahip olmayacağı belirtiliyor.

Yeni Xiaomi Tablet Hangi Modellerle Rekabet Edecek?

Apple'ın iPad mini modeli ile OPPO'nun Pad Mini tableti, Xiaomi'nin yeni tabletinin karşısındaki rakipler olacak. OPPO'nun küçük ekran boyutunu OLED ekran teknolojisi ile birleştiren modeli, Xiaomi'nin donanım ve fiyat tercihlerini daha da önemli hâle getirecektir.

Xiaomi'nin Yeni Tableti Ne Zaman Tanıtılacak?

Kesin lansman tarihi henüz paylaşılmasa da cihazın 2027'nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi'nin şu an Türkiye'de resmî olarak faaliyet göstermesi ve tablet modellerinin büyük bir kısmını satışa sunması ise bu yeni tabletin de Türkiye'deki tüketicilerle buluşturulabileceğini gösteriyor.

Xiaomi'nin Yeni Tabletinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi, yeni tabletin fiyatını henüz açıklamadı. Ekran boyutu ve donanım özellikleri de belli olmadığı için şimdilik fiyat tahmini yapmak zor. Yine de eldeki verilere ve piyasa koşullarına göre tahmini olarak 35.000 TL ile 45.000 TL aralığında bir başlangıç fiyatıyla Türkiye'ye gelmesi beklenebilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin küçük ekran boyutuna sahip olması beklenen bu tabletini OLED ekranla sunmasını mantıklı buluyorum. Küçük ekranlı modeller öncelikli olarak taşınabilirlik nedeniyle tercih ediliyor. Bu tarz kolay taşınabilir ve küçük tabletlerin alınmasının arkasındaki temel sebep ise video izleme gereksinimini karşılaması.

OLED ekran teknolojisinin sunduğu yüksek kontrast ve canlı renkler de bu kullanım senaryolarında ciddi fark yaratıyor. O yüzden özellikle film ve dizi seyretme gibi amaçlarla tablet arayışında olanlardan bu yeni modele yoğun talep olabileceği kanaatindeyim.