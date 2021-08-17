Xiaomi Mix 4 Kutu Açılımı Videosu Yayınlandı
Xiaomi, kısa bir süre önce Mix 4 modelini resmi olarak tanıtmıştı. Xiaomi Mix 4 kutu açılımı videosu merak ettiğiniz tüm detaylara ışık tutuyor.
Xiaomi, kısa bir süre önce Mix 4 modelini resmi olarak tanıtmıştı. 'Mi' ekinin kaldırıldığı yeni model, kullanıcıları heyecanlandıran teknik özelliklerle ve tasarım hatlarıyla birlikte geliyor. Peki yeni modelin kutu içeriğinde neler olduğunu merak ediyor musunuz? Xiaomi Mix 4 kutu açılımı videosu merak ettiğiniz tüm detaylara ışık tutuyor.
Xiaomi Mix 4 Kutu Açılımı Videosu ile Kutu İçeriği Belli Oldu!
Mix 4, gerçekten de büyük bir kutuya sahip ve bu boyutlardaki bir kutunun ilk bakışta beklentileri yükselttiğini söylemek isterim. Yine de şimdiden söylemeliyim ki beklentileri çok da yukarılara taşımamalısınız. Nitekim kutu içeriği, standart bir akıllı telefon kutusundan oluşuyor.
Xiaomi Mix 4 Kutu İçeriği Neler?
- Xiaomi Mix 4
- 120W Hızlı Şarj Adaptörü
- Şarj Kablosu
- Kullanım Kılavuzu
Xiaomi Mix 4'ün kutusundan akıllı telefonun kendisine ek olarak 120W hızlı şarj adaptörü ile şarj kablosu çıkıyor. Öte taraftan kutu içeriğinde dikkat çekici herhangi bir aksesuarın (kulaklık, kılıf ya da benzeri) bulunmadığını görüyoruz. Yani büyük ancak sade bir kutudan bahsedebiliriz.
Xiaomi Mix 4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Piksel Yoğunluğu: 403 ppi
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+
- Grafik İşlemci: Adreno 660
- Bellek: 8 GB RAM / 12 GB RAM
- Bellek Birimi: LPDDR5
- Depolama: 128 GB / 512 GB
- Depolama Birimi: UFS 3.1
- Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 8 MP
- Video Kaydı: 8K 24 FPS / 4K 60 FPS
- Ön Kamera: 20 MP
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- Batarya: 4.500 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
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