Ekran Altı Kameralı Xiaomi Mi Mix 4 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Mi Mix 4 özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. Çin'de yapılan lansman kapsamında dünyanın ilk Snapdragon 888 Plus ve Xiaomi'nin ilk ekran altı kamera destekli telefonu Mi Mix 4 detaylandırıldı.

Oppo'nun en yeni ekran altı kamera çözümünü açıklamasından sadece birkaç gün sonra, Xiaomi aynı olmasa da benzer özelliğe sahip yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürüyor: Mi Mix 4

Xiaomi, diğer şirketlerde gördüğümüz ekran altı selfie kameralarına benzemesine rağmen kendi teknolojisini CUP (Panel Altı Kamera) olarak adlandırıyor. Oppo ve ZTE'nin son çabaları gibi Mix 4'ün ekranı, Xiaomi'nin "neredeyse görünmez" olarak tanımladığı 400 ppi'lik bir yoğunluğa sahip. Selfie kamerası 20 megapiksel ve ekran 6.67 inç 120Hz 1080p kavisli OLED panel.

Xiaomi Mi Mix 4 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, CUP'un "üç büyük nesil, beş yıl, altmış patent, 77 milyon dolarlık bir yatırım ve yüzlerce mühendisle tekrarlanan bir teknoloji" olduğunu söylüyor. Geçen yıl şirket, 2021'de üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisiyle akıllı telefonların seri üretimine başlama sözü verdi, bu yüzden Mix 4 ile bu sözünü yerine getiriyor.

Mix 4, en yüksek saat hızı 3GHz olan amiral gemisi 888 yongasının hızlandırılmış bir versiyonu olan Qualcomm'un yeni Snapdragon 888 Plus işlemcisiyle duyurulan ilk telefon. (Honor, Magic 3'te 888 Plus'ı kullanacağını zaten söylemişti, ancak bu telefon henüz tam olarak açıklanmadı.) İşlemci, 8GB veya 12GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB depolama ile eşleştirildi.

Kamera sistemi 108 megapiksellik Samsung HMX sensörü etrafında toplanıyor ve biraz modası geçmiş ancak yine de oldukça iyi olan Mi 11 ile benzer performans gösteriyor. Ayrıca 13 megapiksel ultra geniş ve 8 megapiksel 5x periskop telefoto var.

Mix 4, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj edebilen 4500mAh pile sahiptir. Bu, Xiaomi'nin 120W hızlı şarjlı ilk telefonu değil, ancak en hızlısı olabilir.

Xiaomi, Mi Mix 4'ün global olarak duyurulup duyurulmayacağını söylemedi, ancak Çin'deki ön siparişler 16 Ağustos'ta genel kullanılabilirlikle başlayacak. Fiyatlandırma ise 8GB/128GB model için 4.999 yuan'dan (770 dolar), 12GB/512GB için 6.299 yuan'a (970 dolar) kadar çıkıyor.