Xiaomi'nin Güçlü Tableti Yolda! Bataryası Çok Büyük

Xiaomi'nin amiral gemisi Pad 9 serisiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Hatırlanacağı üzere Pad 8 ailesi geçtiğimiz yılın eylül ayında kullanıcılara sunulmuştu. Yeni serinin de benzer tarihlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güvenilir kaynaklar son olarak Xiaomi Pad 9'un işlemci ve pil özelliklerini sızdırdı. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi Pad 9 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir kaynaklarda Kacper Skrzypek, Xiaomi Pad 9'a ait bazı kritik detayları HyperOS kodlarında tespit edildiğini söyledi. Bu gelişme M656BA, 26103RP65G ve 26103RP65I model numaralarına sahip tabletin 9.720 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini doğruluyor. Bir önceki nesilde ise 9.200 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Bu da yeni modelin yüzde 5 oranında daha büyük bir bataryayla karşımıza çıkacağı şeklinde yorumlanabilir.

Yapılan incelemelere göre geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi Pad 8, 4K video izleme gibi yoğun kullanım senaryolarında yaklaşık 6-7 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Pad 9’un ise bu artışla birlikte 7-8 saat aralığında bir batarya performansı sunması bekleniyor. Tabii bu gibi ölçümlerin kullanım koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin başka bir kullanıcı aynı cihazla 10 saate kadar kullanım süresi de elde edebilir.

Maalesef şu an için Xiaomi Pad 9’un şarj hızlarına dair net bir bilgi yok. Ancak batarya kapasitesinde bir artış olması nedeniyle şarj hızlarının da devasa boyutlarda olmasa bile bir miktar artması söz konusu olabilir. Bu durumda yeni modelin 50W seviyesinde şarj hızlarını desteklemesini bekleyebiliriz.

Xiaomi Pad 9 İşlemcisi Ne Olacak?

Xiaomi Pad 9'un Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor. Selefinde de aynı yonganın kullanılması nedeniyle tabletin işlemci performansında devasa yenilikler sunmayacağını tahmin edebiliriz. Ek olarak bu donanım 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Nm yani nanometre değerinin ne kadar küçük olursa o kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bu da Snapdragon 8s Gen 4'ün 5 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla verimlilik ve performans gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.

İşlemci mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Buna örnek verecek olursak Genshin Impact'i 50-60 FPS arasında akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Aynı zamanda çoğu modelde görülen yoğun sahnelerde kare hızı düşmesi gibi fazlasıyla can sıkan sorunlar da yaşanmıyor. Yani yonga seti oyunlarda gayet akıcı ve en önemlisi stabil bir performans sunuyor.

Xiaomi Pad 9 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Daha önce de belirttiğimiz gibi Xiaomi Pad 8 geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldı. Ancak Pad 9'un HyperOS kodlarında tespit edilen model numaralarını dikkatle incelediğimizde '2610' ifadesinin bulunduğunu görebiliyoruz. Bu da yeni modelin selefinden bir ay daha geç bir tarihte yani Ekim 2026'da piyasaya sürüleceğinin bir kanıtı diyebiliriz. Bunun dışında Pad 8 Türkiye'de satışta. Bu doğrultuda Pad 9'un da tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Xiaomi Pad 9 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 8 an itibariyla Çinli markanın web sitesinde 24.999 TL'den satışta. Pad 9'un işlemci tarafında olmasa bile batarya gibi detaylarda bir önceki nesilden daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bu da muhtemelen 25.999 TL gibi bir fiyata sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi Pad 9 mobil oyun oynamayı seven kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek diyebilirim. Özellikle işlemcisi yüksek grafikli oyunları herhangi bir sorun olmadan çalıştırabilecek yetenekte. Batarya kapasitesindeki artış da çok büyük boyutlarda olmasa bile cihazın daha uzun kullanım süreleri sunacağının bir göstergesi diye düşünüyorum.