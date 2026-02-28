Xiaomi Pad 8 Türkiye'de! 144Hz Ekran, 9200 mAh Batarya ve Dahası

Xiaomi Pad 8, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Kısa süre önce global lansman düzenlendi ve bununla birlikte Xiaomi Pad 8'in Türkiye fiyatı belli oldu. Tablet, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Tablette ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulnuuyor.

Xiaomi Pad 8'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Pad 8'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 26 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Tablet çam yeşili ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Xiaomi Pad 8'in Özellikleri Neler?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X

8 GB ve 12 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1

128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1 Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi. IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 9200 mAh

9200 mAh Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi Pad 8'in Ekran Özellikleri Neler?

11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Pad 8, IPS LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 800 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Tablet, bu yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Yalnızca 5,8 mm kalınlığında olan tablet 485 gram ağırlığında.

Xiaomi Pad 8'in Performansı Nasıl?

Tablette Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Xiaomi'nin yeni tabletinde bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Dolayısıyla tablette ister PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi rekabetçi oyunları isterseniz RPG türünün başarılı bir örneği olan Genshin Impact gibi yapımlarda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Xiaomi Pad 8'in Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi Pad 8, 9200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Tablet ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi Pad 7'de 8850 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi Pad 8, bütçe dostu bir fiyata güçlü bir tablet kullanmak isteyen kişiler için ideal bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Büyük ekranda hem oyun oynamak hem de film ve dizi izlemek çok keyifli. 9200 mAh batarya kapasitesi ise uzun pil ömrü sunarak oyun, dizi veya film keyfinin yarıda kesilmesini önlüyor.

Güçlü işlemci, oyunların sorunsuz şekilde çalışmasını sağlıyorken yüksek çözünürlüklü 144Hz ekran ise film ve dizi izlemeyi keyifli hâle getiriyor. 9200 mAh batarya kapasitesinin uzun pil ömrü sunarak