Xiaomi Redmi Note 12 Serisinin İlk Detayları Sızdırıldı

Ekim 2021'de Xiaomi, Çin'de Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G ve Redmi Note 11 5G'yi tanıtmıştı. Görünüşe göre 2022 yılının Ekim ayı, Redmi Note 12 serisinin iç pazara gelişinin tarihi olabilir. Beklenen lansmana daha oldukça süre olsa da sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station'ın Note 12 serisinin önemli ayrıntılarını paylaştığı bildirildi.

Digital Chat Station, yaklaşma olan bu orta segment telefon için bazı önemli bilgiler verdi. Serinin adından açıkça bahsetmese de Redmi Note 12 serisinden bahsediyor olduğu aşikâr. Digital Chat Station, iddia eddiği Note 12 serisinin dengeli bir deneyim sunacağını açıkladı. Erişebildiği cihazın ilk prototipinin, düz bir ekran ve üst merkezde konumlandırılmış bir kamera deliği ile donatıldığını söyledi. Ekranın boyutundan bahsetmemiş olsa da yüksek yenileme hızı desteğine sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Redmi Note 12, 50MP Ana Kamera ile Geliyor

Note 12 olduğu düşünülen serinin arkasında 50MP ana kameranın bulunduğu üçlü bir kamera ünitesine sahip olacağını belirten Digital Chat Station, lenslerin dizilişinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve bunun da kamera ünitesinin veya kamera konfigürasyonlarının öncekinden çok farklı olmayabileceğinin göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi. Kamera modülünün yatay bir LED flaş ünitesi ile de donatıldığını söyleyerek verdiği bilgileri noktaladı. Ne yazık ki şimdilik telefonun özellikleriyle ilgili pek bir bilgiye sahip değiliz.

Redmi'nin yakın zamanda Çin'de Redmi Note 11T Pro, Note 11T Pro+ ve Note 11 SE akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğü düşünüldüğünde Redmi Note 12 serisinin yakın süreçte piyasaya sürülmesi pek de olası değil. Bu nedenle Note 12 serisinin gelmesi için Ekim ayı en ideal zaman dilimi gibi görünüyor.