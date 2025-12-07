İddialar İkiye Bölündü: Xiaomi Üçe Katlanabilir Telefon Üretecek mi?

Çinli teknoloji devi Xiaomi ile ilgili yeni bir cihaz kaydı katlanabilir telefon sektöründe heyecan yarattı. Yakın zamanda 2608BPX34C model numarasına sahip gizemli bir Xiaomi telefonu, GSMA veri tabanında listelendi. İddialara göre söz konusu model şirketin ilk üçe katlanabilir telefonunu temsil ediyor.

Ancak cihazın nihai adının henüz belli olmaması bu modelin gerçekten de bir üç katlı katlanabilir telefon olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Benzer şekilde bazı analistler de şirketin şimdilik böyle bir model üretmediğini ifade ediyor. İşte detaylar!

Analistler Üçe Katlanabilir Xiaomi Telefonunu Yalandı

GSMA veri tabanında listelenen yeni modelin üçe katlanabilir telefon olduğu iddiaları kısa bir süre önce sektörün önde gelen analistleri tarafından yalanlandı. Aktarılanlara göre Xiaomi'nin üçe katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı yönündeki yaygın söylentiler gerçeği yansıtmıyor.

Xiaomi Çalışmalarını Sessiz Sedasız Yürütüyor

Üçe katlanabilir telefon iddiaları yalanlanmış olsa da bu durum Xiaomi'nin böyle bir modeli gelecekte üretmeyeceği anlamına gelmiyor. Zira şirketin geçmişte üç katlı cihazlar için çeşitli patentler aldığı biliniyor.

Örneğin firmanın onay aldığı söz konusu patentlerden biri Huawei Mate XT'ye benzer şekilde Z şeklinde katlanan, tam açıldığında tablet formuna dönüşen ve yatay konumlandırılmış arka kamera kurulumuna sahip bir yapıyı tarif ediyor.

Öte yandan Xiaomi'nin 2026 yılı için geleneksel kitap tarzı katlanabilir bir telefon çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Şirketin bu yıl beklentilerin aksine Mix Fold 5'i de tanıtmadığı hesaba katıldığında, 2608BPX34C model numaralı telefonun üçe katlanabilir bir cihaz yerine ertelenen Mix Fold 5'i temsil edebileceği söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi üçe katlanabilir telefon üretmeli mi?