Üçe Katlanabilen Telefon: Huawei Mate XT Tanıtıldı!

Dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonunu bu ay tanıtılacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Beklediğimiz gibi oldu ve Samsung'dan önce davranan Huawei dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonu Mate XT ile karşımıza çıktı.

Huawei Mate XT Özellikleri

Mate XT standart katlanabilir telefonlardaki tek menteşesinin aksine iki menteşeli bir tasarıma sahip. Menteşelerden biri içe doğru katlanırken diğeri dışa doğru katlanıyor ve katlandığında bir tür Z şekli oluşuyor. Katlanabilir ekranın en sol kısmı, cihaz katlı haldeyken 6.4 inçlik bir ekranda kullanım imkanı sunuyor.

Huawei cihazın katlandığında 12.8 mm kalınlığında olduğunu açıkladı. Bu 12.1 mm kalınlığındaki Galaxy Z Fold 6'dan daha kalın ama Galaxy Z Fold 5'ten (13,4 mm) daha ince olduğu anlamına geliyor.

Ekranın üçe katlanabilir yapıda olması normal katlanabilir telefonlara kıyasla çok daha büyük bir ekrana sahip olmamızı sağlıyor. Geleneksel katlanabilir telefonlar 7.6 inç ila 8 inç arasında bir ekran boyutu sunarken Mate XT'nin ekranı 10.2 inç büyüklüğünde.

16:11 formatındaki bu LTPO ekran 2232x3184 piksel çözünürlük sunuyor. Eğer bu kadar büyük bir ekrana ihtiyacım yok diyorsanız, cihazın ekranını kısmi olarak açarak 7.9 inç büyüklüğünde bir ekrana da sahip olabiliyorsunuz.

Huawei cihaza güç veren işlemciyi doğrudan açıklamadı ancak uydu bağlantısı olduğunu dikkate alarak Pura 70 serisinde gördüğümüz Kirin 9010 5G'nin kullanıldığını düşünüyoruz. Mate XT'nin 5600 mAh kapasiteli bataryası 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip.

Kameralara baktığımızda ise 50 Megapiksel değişken diyaframlı (f/1,4 ila f/4,0) ana kameraya, 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde 5.5x yakınlaştırma yapabilen periskop kamerayı görüyoruz. Ekranın sol üst kısmında yer alan ön kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde. Bluetooth 5.2 teknolojisinin yanı sıra IR sensöre ve parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, HarmonyOS işletim sistemi ile çalışıyor.

Huawei Mate XT Fiyatı Ne Kadar?

Dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonunu satın almaya kararlıysanız, tahmin edebileceğiniz üzere iyi bir bütçeye sahip olmanız gerekiyor. Huawei Mate XT'nin 16 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan başlangıç modeli 2800 dolar fiyat etiketine sahip.

1 TB depolama alanına sahip olan model ise 3370 dolar fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor. Huawei cihazın kutusuna kılıfın yanı sıra 66W şarj cihazı, 88W araç şarj cihazı ve FreeBuds 5 kulaklık yerleştirdi.