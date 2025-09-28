Samsung Galaxy Z TriFold, Kamerasıyla Sizi Ay'a Götürecek!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Samsung, katlanabilir telefonlarına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirket, temmuz ayında tanıttığı Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modellerinin ardından şimdi de üçe katlanabilir bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy Z TriFold olarak adlandırılması beklenen bu model ile ilgili ortaya çıkan sızıntı kamerası ile ilgili oldu. Söylentilere göre yeni telefon oldukça yüksek yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Detaylar haberde.

Galaxy Z TriFold 100x Zoom Özelliğiyle Geliyor

Hatırlarsanız şirkete yakınlığı ile bilinen bazı güvenilir kaynaklar, geçtiğimiz günlerde yeni üçe katlanabilir telefonunun arayüzüne ışık tutan bazı yazılım animasyonlarını sosyal medyada paylaşmıştı. Her ne kadar mevcut görüntüler cihazın çoklu görev sistemini ve DeX özelliği ile nasıl çalıştığını gösterse de kamera tarafında görüntülenen ilginç bir detay teknoloji tutkunlarının daha çok dikkatini çekti.

Paylaşılan görüntülere göre yeni Galaxy Z TriFold 100x yakınlaştırma yeteneğine sahip olacak. Zira görüntülerde yer alan kamera arayüzünde zoom seçeneğinin 100x'e kadar çıkarılabildiği görülüyor. Eğer bu iddia gerçekleşirse Samsung'un katlanabilir telefon segmentinde büyük bir atılıma imza atmış olacağını söyleyebiliriz. Zira bu özellik şimdiye kadar hiç bir Z Fold veya Z Flip modelinde görülmemişti.

Hatırlatmak gerekirse, 2019'da piyasaya sürülen ilk Galaxy Z Fold modelinden bu yana markanın tüm katlanabilir cihazları 3x telefoto yakınlaştırma seçeneği ile sınırlı. Öte yandan Galaxy S Ultra serisinin ise uzun bir süredir 5x periskop telefoto lens ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma seçeneği sunduğunu biliyoruz.

Uzmanlar yeni telefonun bu özelliğe sahip olması için tıpkı Samsung Galaxy S25 serisinde olduğu gibi çift telefoto lens ile birlikte geleceğini öne sürüyor. Bununla birlikte tıpkı bu seride olduğu gibi telefonun 200 MP’lik ana kameraya da ev sahipliği yapacağı konuşuluyor.

Galaxy Z TriFold Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonunu bu yılın kasım ayında düzenleyeceği bir lansman etkinliği ile birlikte tanıtacak. Bu lansmanın ardından cihazın ön siparişe açılması bekleniyor. Fiyat tarafında ortaya atılan iddialar ise kullanıcıları üzen cinsten.

Galaxy Z Fold 7'nin 1999 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olduğunu düşünüldüğünde, yeni Galaxy TriFold'un 3000 doların altında bir etikete sahip olması neredeyse imkansız görülüyor. Nitekim, cihazın rakibi olarak konumlanan Huawei Mate XT Ultimate Avrupa'da satışa sunulduğu tarihte 3.499 euro'dan alıcı buluyordu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi katlanabilir telefon modelleri arasında katılabilir mi? Yorumlarda buluşalım.