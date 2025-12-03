Xiaomi'den Popüler Modele HyperOS 3 Müjdesi!

Xiaomi, akıllı telefonlarının arayüzü yazılımı HyperOS'un en yeni sürümü HyperOS 3’ü daha fazla modele ulaştırmayı sürdürüyor. Kısa süre önce Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 14 Pro Plus için Android 16 tabanlı güncellemeyi dağıtmaya başlayan şirket, şimdi de Redmi Note 14 4G kullanıcılarına sevindirici haberi verdi.

Redmi Note 14 4G İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayında

Gelen bilgilere göre OS3.0.4.0.WOGMIXM yapı numarasına sahip HyperOS 3 güncellemesi, Redmi Note 14 4G kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Yaklaşık 5.3 GB boyutundaki bu sürümün küresel çapta dağıtıma çıktığı ve tüm cihazlara kademeli olarak gönderildiği ifade ediliyor.

HyperOS 3, kullanıcılara birçok yenilik sunuyor. iPhone’lardaki Dinamik Ada’ya benzer şekilde müzik oynatma, zamanlayıcı, şarj durumu ve çeşitli aktiviteleri ekranın üst kısmında canlı şekilde gösteren HyperIsland özelliği güncellemeyle birlikte geliyor. Ayrıca daha akıcı animasyonlar, yeni kilit ekranı tasarımları ve gelişmiş yapay zekâ araçları gibi pek çok iyileştirme de bulunuyor.

HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.

Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun. Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.

HyperOS Sürümü seçeneğine basın. Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller

Aralık 2025

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Supreme Edition

Redmi K60

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Ocak 2026

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Civi 2

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi Note 15R

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Xiaomi TV S Mini LED Serisi

Redmi TV MAX 2025 Serisi

Redmi Smart TV A Pro Serisi

Redmi Smart TV A 2025 Serisi

