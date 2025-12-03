Xiaomi'den Popüler Modele HyperOS 3 Müjdesi!
Xiaomi, Redmi Note 14 4G için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini nihayet dağıtmaya başladı. Peki nasıl indirilir? İşte ayrıntılar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Note 14 4G için HyperOS 3 güncellemesi yayında
- Kademeli olarak dağıtılan yeni sürüm, kısa sürede tüm kullanıcılara ulaşacak.
- Güncelleme birçok yenilik getiriyor.
Xiaomi, akıllı telefonlarının arayüzü yazılımı HyperOS'un en yeni sürümü HyperOS 3’ü daha fazla modele ulaştırmayı sürdürüyor. Kısa süre önce Redmi Note 14 Pro 5G ve Redmi Note 14 Pro Plus için Android 16 tabanlı güncellemeyi dağıtmaya başlayan şirket, şimdi de Redmi Note 14 4G kullanıcılarına sevindirici haberi verdi.
Redmi Note 14 4G İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayında
Gelen bilgilere göre OS3.0.4.0.WOGMIXM yapı numarasına sahip HyperOS 3 güncellemesi, Redmi Note 14 4G kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Yaklaşık 5.3 GB boyutundaki bu sürümün küresel çapta dağıtıma çıktığı ve tüm cihazlara kademeli olarak gönderildiği ifade ediliyor.
HyperOS 3, kullanıcılara birçok yenilik sunuyor. iPhone’lardaki Dinamik Ada’ya benzer şekilde müzik oynatma, zamanlayıcı, şarj durumu ve çeşitli aktiviteleri ekranın üst kısmında canlı şekilde gösteren HyperIsland özelliği güncellemeyle birlikte geliyor. Ayrıca daha akıcı animasyonlar, yeni kilit ekranı tasarımları ve gelişmiş yapay zekâ araçları gibi pek çok iyileştirme de bulunuyor.
HyperOS 3 Güncellemesi Nasıl Yapılır?
- Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.
- Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.
- Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.
- Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Modeller
Aralık 2025
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Supreme Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Ocak 2026
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K50 Supreme Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Xiaomi TV S Mini LED Serisi
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
